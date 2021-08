Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also Warlocks, Jäger und Titanen. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zu den einzelnen Items, damit ihr keinen potenziellen Pflichtkauf verpasst.

Wann kommt Xur? Bis zur Umstellung auf Winterzeit ist und bleibt die Xur-Zeit immer freitags um 19:00 Uhr. Dann lässt er sich auf einem Planeten seiner Wahl nieder und bringt von dort aus seine exotischen Waren an die Hüter. Bis zum nächsten Reset am 24. August findet ihr Xur dann hier.

Am 24. August startet die Season of the Lost – zu Deutsch: Saison der Vergessenen. Auf dem Bild sehen wir die lange abwesende Königin der Erwachten, Mara Sov. Im Hintergrund steht Warlock Osiris, der momentan ohne Licht unterwegs ist und den viele für einen Feind, ja sogar die getarnte Savathûn selbst, halten.

Die neue Season 15 steht dann schon in den Startlöchern. Der Launch nächste Woche, am 24. August, wird richtig spannend: Bungie veranstaltet einen Showcase , bei dem die neue Season vorgestellt wird – aber noch wichtiger: Wir erfahren endlich mehr zur nächsten Erweiterung Witch Queen (Hexenkönigin).

Bei Destiny 2 kommt heute, am 20. August, Xur das letzte Mal in Season 14 zu Besuch. Passenderweise hat Bungie auch offiziell den Namen der neuen Season enthüllt, die startet, sobald der freundliche Händler verschwindet. Welche Exotics bringt Xur mit und wo versteckt er sich?

