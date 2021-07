Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 16.07.

Xur schaut heute, am 16. Juli in Destiny 2 vorbei. Gibt’s bei dem Händler einen God-Roll oder genau das Exotic, welches euch noch in der Sammlung fehlt? Alles zum Standort von Xur und den aktuellen Trials hier auf MeinMMO.

Was ist los in Destiny 2? Auch diese Woche jagen und leveln die Hüter die besonderen Event-Rüstungen. Einige der Sonnenwenden-Aufgaben haben es 2021 aber auch ziemlich in sich. Dann sorgte ein Leak zum neuen Element “Vapour” für Aufsehen. Die neue Schadensart soll dann in der Witch Queen Erweiterung kommen und erinnert an 2 Exotics, die wir schon jetzt spielen können.

Die Hüter beschweren sich über “neue” Waffen, denn die sind einerseits schwächer als gedacht und erscheinen anderseits für viele Hüter nicht einmal. Der kürzlich erschienene Hotfix 3.2.1.1 brachte da leider auch keine Besserung. Eine andere Rüstung lässt diese Woche Warlock-Herzen höher schlagen und ist noch bis Dienstag erhältlich: Destiny 2 verkauft jetzt günstig eine Rüstung mit God-Roll – Aber ihr müsst schnell sein

Wer auch zuverlässig Rüstungen von sogar exotischer Qualität bringt, ist Xur. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf das Inventar des Destiny-Urgesteins werfen, das seit Jahren das Wochenende einläutet.

Alle Infos zu Xur am 16. Juli 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Freitag um 19:00 läutet Xur das Wochenende ein. Der Händler erscheint dann auf einem Planeten seiner Wahl und verkauft exotischen Waren. Xur findet ihr dann bis zum nächsten Weekly Reset, am 20. Juli, bevor er sich bis zum nächsten Wochenende zurückzieht.

Was hat Xur im Angebot? Xur bringt euch exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere mit. Die Items sind bei jedem Besuch Zufall. MeinMMO wirft immer einen Blick auf sein Inventar und liefert die wichtigsten Daten, damit ihr keinen Pflichtkauf verpasst.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet den Händler im Turm. Schaut im Hangar hinten auf der Treppe nach Xur.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 16.07. bis zum 20.07. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Sonnenschuss – Handfeuerwaffe für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Spaltungspferch – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +2

Erholung: +13

Disziplin: +12

Intellekt: +16

Stärke: +2

Gesamt: 59

Jäger: Ophidia-Spatha – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +12

Erholung: +3

Disziplin: +2

Intellekt: +6

Stärke: +26

Gesamt: 65

Warlock: Ophidianischer Aspekt – Handschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +10

Erholung: +17

Disziplin: +6

Intellekt: +15

Stärke: +10

Gesamt: 61

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 16.07. – 20.07.

Welche Karte ist aktiv? Auch in der Sonnenwende locken die Trials of Osiris euch in den Schmelztiegel. Hier könnt ihr sogar einige der schwereren Aufgaben für die Sonnenwenden-Rüstung erfüllen. Die Map ist diesmal ist Pacifica:

Bedenkt: Holt euch bei Saint-14 im Turm unbedingt den Endgame-Beutezug. Auch wenn ihr nur verliert, erhaltet ihr trotzdem allein für die Teilnahme (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege. Welche Waffe oder Rüstung das sind, verraten wir euch im Laufe des Abends.

3 Siege und Endgame-Beutezug: Igneous-Hammer (Handfeuerwaffe)

5 Siege: Beinpanzer aus dem Trials-Set

7 Siege: Solas Narbe (Schwert)

Fluch des Exils in der Meister-Version (Fusionsgewehr)

Wann laufen die Trials? Heute, am 16. Juli, starten die Prüfungen um 19:00 Uhr. Zusammen mit Xur verschwindet der PvP-Modus dann zum nächsten Weekly Reset am Dienstag am 20. Juli. Vergesst nicht, alle erspielten Token bei Saint einzutauschen.