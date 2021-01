Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 08.01.

Heute, am 08.01. steht in Destiny 2 wieder ein Besuch vom mysteriösen Xur an. Wo sich der Exotic-Händler diesmal versteckt und welche Exotics er für euch mitbringt, verrät euch MeinMMO. Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? In dieser Woche ging in Destiny 2 überraschend die Jagd auf den fiesen Hohe-Zelebranten live. Doch reibungslos verläuft die letzte Jagd von Season 12 nicht. Es gibt verschiedene Probleme und die Hüter wundern sich über den Loot der neuen Mission.

Außerdem rätseln die Spieler fleißig über eine „geheime Warlock-Änderung“ – die aber eigentlich schon 3 Jahre alt ist.

Zusätzlich könnt ihr seit dieser Woche übrigens alle versteckten Pinguine aus Beyond Light auf Europa finden und sammeln:

In Destiny 2 sind süße Pinguine versteckt – Die Fundorte und wozu ihr sie braucht

Alle Infos zu Xur am 8. Januar 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie gewohnt taucht das Nudelgesicht heute um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort bleibt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 12. Januar und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Items.

Wo wird Xur diesmal auftauchen?

Was hat Xur im Angebot? Bringt Xur an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile mit? Oder vielleicht sogar ein seltenes Waffen-Exotic?

Wir werfen einen Blick auf sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse Händler diesmal im Angebot hat.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet das Nudelgesicht an diesem Wochenende in der ETZ im Gebiet „Gewundene Bucht“.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 08.01. bis zum 12.01. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Telesto – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Antaeus-Schutzausrüstung – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Versiegelte Ahamkara Griffe – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Warlock: Fluchtkünstler – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für Exotischen Code