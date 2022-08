Destiny 2: Weekly Reset am 09.08. – Die Prüfungen von Osiris lassen Boni regnen

World of Warcraft erlebte im Jahr 2005 eine Blutseuche. Diese virtuelle Epidemie ging in die Geschichte ein. Wir erzählen euch, wie es dazu kam.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das waren alle momentanen Infos zu dieser Woche. Was werdet ihr unternehmen? Steht Destiny 2 noch auf eurer „To Do“-Liste oder wartet ihr auf das Showcase von Season 18? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und falls ihr noch nicht über den neuen Raid abgestimmt habt. Hier geht es zur Umfrage:

Mit Season 17 sind auch weitere Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

Das Sonnenwende-Event ist in Destiny 2 vorüber und alles kehrt zur Normalität zurück. Doch macht es euch nicht zu gemütlich Hüter, in zwei Wochen beginnt Season 18 und das mit einer Menge neuem Zeug. Wir zeigen euch deshalb, welche Aktivitäten euch diese Woche erwarten.

