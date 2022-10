Destiny 2: Weekly Reset am 04.10. – Nur die Harten kommen in den Spitzenreiter

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seid ihr bereits ready für Spitzenreiter und werdet die stärkste PvE-Herausforderung daher auch angehen? Oder ist das nichts mehr, was euch noch großartig ins Schwitzen bringt? Verratet es uns gerne in den Kommentaren hier auf MeinMMO.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

So bekommt ihr Gratis-Loot: Für alle neuen und alten Hüter, die in Zukunft oder nach einer Pause gerne mitspielen wollen, hat Bungie in Season 18 Das „Geschenk der Donnergötter" vorbereitet.

Für alle Hüter, die gerne nochmal den futuristischen, neuen Content in Lightfall sehen wollen, der in Destiny 2 mit dem neuen DLC 2023 live geht, gibt es hier einen exklusiven Ausblick.

Neben dem PvE-Endgame wird es auch neue regulären Playlist-Optionen nach dem Weekly-Reset geben. Welche das sind, zeigen wir euch jetzt, damit ihr wisst, was die heutige Rotation in Summe alles beinhaltet.

In Season 18 stehen folgende Spitzenreiter-Strikes zur Auswahl. Wer alle besteht, wird ein „Eroberer“ und gehört zu den erfahrensten Spielern in Destiny 2.

Zum einen braucht ihr mindestens ein Powerlevel von 1595, um die Aktivität überhaupt starten zu können. Wer bereits ein weitaus höheres Powerlevel besitzt kann das in diesem Modus allerdings auch nicht nutzen. In Season 18 liegt die Powerlevel-Anforderung für Spitzenreiter bei 1.620 und durch den Wettkampfmodus wird aber jeder Spieler knallhart auf 1.595 Powerlevel begrenzt. Ein Minus, das eine stattliche Herausforderung darstellt, denn man ist von fast allem ein One-Shot und Deckung ist unverzichtbar.

Härter ist in Destiny 2 keine PvE-Herausforderung: Auf der Dämmerungs-Schwierigkeitsstufe „Spitzenreiter“ warten die stärksten Gegner mit enorm viel Leben und resistenten Schilden. Obendrauf gibt es über 10 Negativ-Modifikatoren, die euren Skill, euer Fireteam und eure Rüstung auf die Probe stellen. In diesem Modus kann sich zudem niemand auf sein hohes Powerlevel verlassen, denn die Spitzenreiter-Dämmerung spielt man im Wettkampfmodus.

Das passiert diese Woche: Heute starten die Spitzenreiter-Dämmerungen, der herausforderndste PvE-Inhalt in Destiny 2. zurück in den Mix.

