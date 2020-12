Zum letzten Mal stehen 2020 in Destiny 2 heute, am 29.12., neue wöchentliche Aktivitäten und eine frische Feuerprobe an. Dort wartet gleich zweimal doppelter Loot, doch was gibt’s sonst zu tun?

Was ist los in Destiny 2? Heute startet das winterliche Anbruch-Event in seine letzte Woche. Ihr habt also (vorerst) die letzte Gelegenheit Kekse zu backen und als Community für genügend weihnachtliche Stimmung zu Sorgen – auch wenn Bungie den Hüter dabei unter die Arme greifen muss oder will.

Da die letzte Woche eher ruhig und beschaulich war, haben unsere Autoren bei MeinMMO mit ihren Meinungen für hitzige Diskussionen gesorgt:

Die letzte Gelegenheit Anbruch-Geschenke auszupacken

Heute steht zudem der letzte Weekly Reset für das Jahr 2020 an und wir schauen, was es zu tun gibt. Ihr könnt die ganze Woche über doppelte Belohnungen in der Dämmerung abstauben. Erreicht ihr dort zudem die Platin-Stufe, erledigt also alle Champions, gibt es nochmals doppelt so viel Loot.

Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 29.12.20 bis zum 05.01.20

In Dämmerung: Die Feuerprobe bestreitet ihr den neuen „Beyond Light“-Strike

Spiegelkorridor

Den Schwierigkeitsgrad passt ihr bei dieser Aktivität selber an und bestimmt so eure Loot-Qualität.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Eisen

Wie immer gilt, dass der Versengen-Modifier die ganze Woche lang bestehen bleibt. Die anderen Modifikatoren rotieren jedoch täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi könnt ihr im PvP spielen:

Hexenkessel

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Petra Venj wartet diese Woche (Fluch-Woche 1) lang im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Außerdem ist aktuell die 2. Aszendenten-Herausforderung aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 12 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend verleihen euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1250 und bis maximal 1260 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber geringer aus, +1)

Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Quellen für Mächtigen Loot in Season 12:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Beute aus Zorngeborenen Jagd (nach Upgrade)

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung (nach Upgrade)

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Der Weihnachtswichtel-Geist „Helferlein-Hülle“

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche:

Die exotische Geist-Hülle „Wirr Hülle“

Die exotische Geist-Hülle „Helferlein-Hülle“

Der exotische Sparrow „Schenkender“

Der exotische Sparrow „Kardinale Weisung“

Die exotische Geste „Frostiger Freund“

Die exotische Geste „Turbulentes Wetter“

Das exotische Schiff „Silberflügel-Kestrel“

Wenn ihr euch dafür interessiert, wo die großen Looter-Shooter 2020 kurz vor dem Jahreswechsel stehen, lohnt sich hier ein Blick: MMO-Shooter in der Krise: So steht’s um Destiny 2, Anthem, Division 2 vor 2021