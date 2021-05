Heute, am 18. Mai geht die Season 14 von Destiny 2 in die nächste Runde. Das erste Eisenbanner will euch ins PvP locken, doch was steht sonst zum Weekly Reset im MMO-Shooter an? MeinMMO wirft einen Blick auf Aktivitäten und sagt euch, wo es den Spitzen-Loot gibt.

Das passiert in Destiny 2: Heute geht die Season 14, die Saison des Spleißers in ihre zweite Woche. Bevor ihr euch aber tiefer in das Vex-Netzwerk hackt, um die Endlose Nacht zu beenden, müsst ihr das neue Update 3.2.0.1 stemmen. Ein Blick auf die Roadmap zeigt danach erwartet euch:

Das erste Eisenbanner-Event der Season 14 startet. Besucht also Lord Saladin im Turm. Er hat gleich 4 Beutezüge für den starken Spitzen-Loot mit und auch die kleine Quest “Diplomatie mit eiserner Hand”. Denkt aber dran, dass in diesem PvP-Modus euer Powerlevel eine Rolle spielt.

Zudem haben die Eisernen Lords das Waffen-Arsenal um 4 Knarren erweitert, wurde nach einem Jahr auch Zeit.

Um euch den Ausflug in den Schmelztiegel zu versüßen, erhaltet ihr die Woche über zusätzliche Tapferkeits-Punkte um schneller Ränge aufzusteigen.

Die neue Override-Aktivität erhält eine weitere Map auf dem Mond – ihr startet den Modus aber weiterhin über eure H.E.L.M.-Zentrale.

Lord Saladin hat sein Arsenal aufgestockt

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 18.05. bis zum 25.05.

In Dämmerung: Die Feuerprobe erwartete euch der Strike

Gefallenen S.A.B.E.R

Ihr könnt euch in der Feuerprobe nun jede Woche eine von 3 neuen Waffen erspielen. Unter anderem auch die berühmte Uneinigkeit aus Destiny 1 – Ob das Scout diese Woche als Belohnung dran ist?

Playlist-Strikes stehen mit folgenden Modifiern bereit:

Leere-Versengen

Schwergewicht

Eisen

Wie immer gilt, der Versengen-Modifikator bleibt die ganze Woche lang aktiv, die andere beiden wechseln täglich um 19 Uhr.

Der S.A.B.E.R ist eigentlich nur ein großer Schweber – sagt ihm das aber bitte nicht

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi könnt ihr im PvP spielen:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Petra Venj befindet sich jetzt im Gebiet „Rheasilvia“, der Träumenden Stadt (es ist also maximale Fluch-Woche 3). Außerdem ist die 4. Aszendenten Herausforderung aktiv. Ein großer Leak verriet kürzlich, dass die Träumende Stadt bald wieder stärker in den Fokus rücken soll:

Riesiger Leak verrät massig Details zur Zukunft von Destiny 2 – Was ist dran?

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (2+)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Eisenbanner-Beutezüge (+2)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Bedenkt, Bungie teilte mit, dass derzeit manche Belohnungen verbuggt sind und sie noch an einer Lösung arbeiten. So sollte beispielsweise auch der Loot aus der Vorzeichen-Mission Spitzen-Ausrüstung sein und die Tiefsteinkrpyta zeigt auch falsche Infos an.

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das gibt’s bei Tess im Angebot:

Die exotische Geist-Hülle „Großstadt-Hülle“

Der exotische Sparrow „der Kalypso“

Das exotische Schiff „Velocimant“

Die legendäre „Papierkranich“

Das exotische Waffenornament für Letztes Wort „Hitziger Austausch“

Wie habt ihr die erste Woche der neuen Season in Destiny 2 verbracht? Freut ihr euch schon auf diesen Samstag? Denn am 22. Mai öffnet die Gläserne Kammer wieder ihre ikonischen Pforten – MeinMMO hält euch natürlich auf dem Laufenden und gibt euch kurz vorm Startschuss des Raids alle Infos.