In Destiny 2 steht heute, am 1. September, der Weekly Reset an. Dieser bringt den Hütern neue wöchentliche Aktivitäten, frische Nightfall-Strikes sowie einen neuen Flashpoint. Doch was gibt es sonst noch zu erledigen?

Was passiert in Destiny 2? Die gamescom 2020 nutzte Bungie, um mehr zur großen Herbsterweiterung Beyond Light und den neuen Stasis-Super zu zeigen. Wobei die neuen Stasis-Fähigkeiten die Hüter spalten. Manche fürchten Balancing-Probleme, vor allem im PvP.

Mehr Details zu den einzelnen Klassen, sollen laut Bungie im Laufe der Woche folgen.

Und passend zum Weekly Reset, verändert sich die Welt von Destiny 2 Woche für Woche, doch kaum jemand merkt es. Beginnt heute die heiße Phase der großen Evakuierung?

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 01.09 bis zum 08.09.

Diese Nightfall-Strikes stehen zur Verfügung: Bei der regulären Dämmerung (Powerlevel 820) könnt ihr aus diesen Nightfalls wählen:

See der Schatten

Das Pyramidion

Der Schwärende Kern

In Dämmerung: Die Feuerprobe gilt es den Strike

Die Träumende Stadt

zu meistern.

Bei Strikes und Story-Missionen sind diese Modifikatoren aktiv:

Solar-Versengen

Geerdet

Prügler

Bedenkt aber, dass der Versengen-Modifikator die komplette Woche gleich bleibt. Die übrigen Modifier rotieren jedoch täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi stehen im PvP auf dem Programm:

Privatmatch (Kern-Playlist)

Rumble (Kern-Playlist)

Kontrolle (Kern-Playlist)

Team-Versengt (Rotation-Playlist)

Showdown (Rotation-Playlist)

Eliminierung (Kern-Playlist)

Überleben (Kern-Playlist)

Überleben: Freelance (Kern-Playlist)

Klassische Mischung (Kern-Playlist)

Abrechnung: Der Vagabund aktiviert diese Modifikatoren für euch:

Leere-Versengen

Grenadier

Eskalationsprotokoll: Die Waffen des Eskalationsprotokolls könnt ihr euch in Season 11 aus dem Kontakt-Event und dem Prophezeiungs-Dungeon in der aktuellen Version mit zusätzlichen Perks und Mod-Slots erspielen. Die Rüstung gibt es weiterhin nur über die Aktivität auf dem Mars, aber seit einiger Zeit auch in der „Armor 2.0“-Variante.

Den aktuellen Flashpoint findet ihr auf dem Mars.

Petra Venj findet ihr aktuell (Fluch-Woche 2) eine Woche lang direkt an der Landezone der Träumenden Stadt. Sie schickt euch auf eine Mission in die 3. Aszendenten-Herausforderung.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 11 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend verleihen euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1050 und bis maximal 1060 geht)

Zur Info: Powerlevel, die man über das neue Artefakt „Saat der Silberflügel“ zusätzlich erhält, werden nicht für die Berechnung der Powerlevels eurer Drops berücksichtigt. Hier ist der Mittelwert der Ausrüstung und Waffen entscheidend.

Quellen für Mächtigen Loot in Season 11:

Stufe 1:

Wöchentlicher Flashpoint

Primus-Engramme

Waffenschmied-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Wöchentliche Story-Mission: Lunas Ruf von Eris

3x Albtraum-Jagd absolvieren

Zavalas Vorhut-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

5x Dämmerung: Die Feuerprobe erledigen. Höhere Schwierigkeitsstufen gewähren größeren Fortschritt

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Rotations-Playlist

Shaxx‘ Schmelztiegel-Beutezüge – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Gambit-Beutezüge vom Vagabunden – Erledigt 8 seiner Beutezüge

Jeder volle Rangaufstieg in Gambit oder im Schmelztiegel

Stufe 2:

Stufe 3:

Trials of Osiris

Spitzenausrüstung:

Raid „Garten der Erlösung“

Dämmerung: Die Feuerprobe mit einer Team-Punktzahl von 100.000 oder mehr

Albtraumjagd (Großmeister)

Dungeon „Grube der Ketzerei“

Dungeon „Prophezeiung“

Trials of Osiris

Saisonale Quest „Mittel zum Zweck“

Seit dem Update 2.8.1 wurden ehemals mächtige Belohnungen zu Spitzenausrüstung befördert. Dazu zählen:

Schmelztiegel für 4 Matches in einer Kern-Playlist (Power-Schub von +1)

3x Vorhut-Strikes erledigen (Power-Schub von +1)

Schließt 3 Spiele in Gambit oder Gambit Prime ab (Power-Schub von +1)

Clan-Belohnung von Hawthorne (Power-Schub von +2)

Was hat Tess Everis diesmal im Angebot?

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche: