In Destiny 2 startet die nächste Woche mit dem Eisenbanner-Event und einem Update, auf das Bungie jetzt schon eine Vorschau gab.

Das steht in Destiny 2 an: Mit dem weekly Reset am 4. August kommt Lord Saladin zurück in den Turm und veranstaltet das zweite Eisenbanner der Season 11. Ihr habt dann eine Woche Zeit um an dem PvP-Event teilzunehmen.

Dies ist eine gute Gelegenheit, sich schnell ein paar Extra-Powerlevel zu verdienen und Spitzenausrüstung abzustauben. Hier könnt ihr nicht nur mit eurem hohen Level angeben, sondern auch schnell an starke Mods kommen.

Welche neuen Waffen und Perks ihr im Eisenbanner der Season 11 jagen solltet, haben wir hier zusammengefasst:

Destiny 2: Erstes Eisenbanner in Season 11 startet heute – Das ändert sich

Bevor ihr allerdings den Eisernen Lord begrüßen dürft, steht ein Update an: Hotfix 2.9.1.2. Dieser soll dann pünktlich zum Reset am 4. August um 19 Uhr ausrollen. MeinMMO wird euch dann wieder mit einem eigenen Artikel die wichtigsten Infos zu den Wartungsarbeiten und Zeiten liefern.

Vorschau auf Hotfix 2.9.1.2 für Destiny 2

So wird am Raid-Loot geschraubt: Erst kürzlich hauchte Destiny 2 den alten Raid neues Leben ein. Dadurch wurden diese Endgame-Aktivitäten unter anderem unendlich oft farmbar.

Für den Leviathan-Raid und seine beiden Trakte Weltenverschlinger und Sternenschleuse rudert Bungie nun damit etwas zurück. Im TWaB heißt es: „Die Leviathan-Belohnungen wie EP, Glimmer und Chancen auf Exotische Engramme oder Glanz-Engramme haben jetzt wieder ein wöchentliches Limit.“

Beachtet: Waffen und Rüstungen sind davon nicht betroffen und können weiter nach Herzenslust gefarmt werden.

Kürzlich wurde schon ein Loot-Schlupfloch aus der Vergangenheit auf der Leviathan gestopft, mit dem Spieler wohl zu viel aus dem Echtgeld-Shop abgriffen.

Was wird noch gefixt?

Der Strike „See der Schatten“ ist als Feuerprobe-Version nun auch für Spieler, die Forsaken nicht besitzen, auf Meister und höher verfügbar

Der Strike „Der Schwärende Kern“ hat jetzt das korrekte Powerlevel von 1080 auf der Großmeister-Schwierigkeit – Diesen Strike musste Bungie zuletzt austauschen, weil er durch einen Powerlevel-Fehler einfach zu leicht war

Manche Spieler können die Quest „Mittel zum Zweck“ nicht vom Prisma-Umformer erhalten. Das wird nun behoben

Ein Problem wird behoben, bei dem Verfallenes Abbild die Heilung der Exo-Rüstung Handfest für Titanen auslösen konnte

Rüstungen, die ihr durch Umbral-Engramme auf bestimmte Status-Werte fokussiert, sollen jetzt immer mehr als 10 für den ausgewählten Wert bieten

Bungie verkündete übrigens auch, dass im Update nächste Woche noch etwas mehr steckt und wir hier nur einen Vorgeschmack bekommen.

Was haltet ihr von den angekündigten Änderungen? Was sollte eurer Meinung ganz oben auf der „muss bald gefixt werden“-Liste stehen?

Bald startet in Destiny 2 auch schon das Sommer-Event Sonnenwende der Helden. Bungie kündigte an, im nächsten Blog-Post in der Nacht auf den 7. August ausführlich über die Feierlichkeiten zu sprechen.