Destiny 2: Update 2.9.1.2 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

Destiny 2 bekommt heute Abend auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia ein neues Update spendiert. Damit gehen aber Wartungsarbeiten inklusive Server-Down einher. Hier gibt’s alles Wissenswerte zum heutigen Ablauf und Hotfix 2.9.1.2.

Das erwartet euch heute: Destiny 2 befindet sich mitten in der verlängerten Season 11. Bevor heute Abend, am 4. August, eine neue Destiny-Woche mit frischen Inhalten losgeht, wartet erst ein neues Update auf euch.

Hotfix 2.9.1.2. wird dabei von Wartungsarbeiten begleitet. MeinMMO hat hier alle wichtigen Zeiten für euch zusammengefasst und gibt einen Ausblick auf die heutigen Änderungen.

Nach dem Update könnt ihr euch übrigens ins PvP-Event Eisenbanner stürzen. Welche Waffen und Rüstungen Lord Saladin den Hütern in Season 11 zur Verfügung stellt und warum ihr eure Mod-Sammlung schnell auffüllen könnt, lest ihr hier:

Destiny 2: Warum sich das Eisenbanner für euch aktuell richtig lohnen könnte

So läuft die Wartung am 4.8. ab

Die Wartungsarbeiten erstrecken sich üben einen Großteil des Abends, doch die Zwangspause durch den Server-Down selbst fällt nur kurz aus.

Das sind die wichtigen Zeiten:

Um 18 Uhr deutscher Zeit beginnen die Wartungsarbeiten

Um 18:45 Uhr startet dann die Downtime, die Destiny-Server gehen offline. Spieler werden nun aus ihren Aktivitäten entfernt und zum Anmelde-Bildschirm zurückgebracht

Um 19:00 Uhr endet die Downtime und die Veröffentlichung von Update 2.9.1.2 startet dann auf allen Plattformen und in allen Regionen. Nachdem ihr das Update geladen habt (und es kopiert wurde), solltet ihr euch wieder bei Destiny 2 einloggen können

Um 21:00 Uhr soll die Wartung dann komplett abgeschlossen sein

Beachtet: Bis die Wartungsarbeiten endgültig abgeschlossen sind, kann es zu Warteschlangen und Login-Problemen bei Destiny 2 kommen. Wie immer sind auch die Gefährten-App und andere API-Dienste beeinträchtigt, solange die Wartung läuft.

Das ändert sich durch das Update 2.9.1.2 bei Destiny 2

Das ist bekannt: Bungie gab uns schon eine kleine Vorschau auf einige der Änderungen, die das Update mit sich bringt.

Das erwartet mit dem neuen Hotfix:

Die Leviathan-Belohnungen wie EP, Glimmer und Chancen auf Exotische Engramme oder Glanz-Engramme haben jetzt wieder ein wöchentliches Limit – Davon sind der Leviathan-Raid und die beiden Trakte Weltenfresser und Sternenschleuse betroffen Waffen und Rüstungen sind davon nicht betroffen

Der Strike „See der Schatten“ ist als Feuerprobe-Version nun auch für Spieler, die Forsaken nicht besitzen, auf Meister und höher verfügbar

Der Strike „Der Schwärende Kern“ hat jetzt das korrekte Powerlevel von 1080 auf der Großmeister-Schwierigkeit – Diesen Strike musste Bungie zuletzt austauschen, weil er durch einen Powerlevel-Fehler einfach zu leicht war

Manche Spieler können die Quest „Mittel zum Zweck“ nicht vom Prisma-Umformer erhalten. Das wird nun behoben

Ein Problem wird behoben, bei dem Verfallenes Abbild die Heilung der Exo-Rüstung Handfest für Titanen auslösen konnte

Rüstungen, die ihr durch Umbral-Engramme auf bestimmte Status-Werte fokussiert, sollen jetzt immer mehr als 10 für den ausgewählten Wert bieten

Laut Bungie sollen diese Änderungen aber noch nicht alles gewesen sein. Was das Update außerdem bereithält, erfahren wir dann aus den Patch Notes.

Patch Notes für Destiny 2 Hotfix 2.9.1.2

Das steckt in den Patch Notes: Eine umfangreiche Auflistung aller Änderungen erfolgt jedes Mal in Form der offiziellen Patch Notes. Diese werden im Laufe des heutigen Abends erwartet – wir ergänzen den Artikel dann an dieser Stelle.

