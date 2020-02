Destiny 2: Update 2.7.1.1 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

Für Destiny 2 erscheint heute, am 11. Februar, auf der PS4, der Xbox One, dem PC und auf Google Stadia ein neues Update – der Hotfix 2.7.1.1. In diesem Zuge erwarten euch Wartungsarbeiten, auch die Server gehen für einige Zeit down. Hier findet ihr alles Wichtige zum Ablauf der heutigen Wartung sowie den Patch Notes.

Bei Destiny 2 startet heute, am 11. Februar, das traditionelle Valentinstag-Event „Die Scharlachwoche“. Doch bevor ihr am Fest der Liebe teilnehmen und mit eurem besten Kumpel den Schmelztiegel unsicher machen könnt, bekommt Destiny 2 ein neues Update spendiert.

Der Ablaufplan der heutigen Wartung

Diese Zeiten sind heute wichtig: Läuft alles nach Plan, sollte die Downtime heute kurz bleiben. Für eine Weile werdet ihr trotzdem kein Destiny 2 spielen können.

Die Wartung beginnt 17:00 Uhr deutscher Zeit. Bereits da kann es schon zu Anmelde-Problemen kommen, so Bungie.

Um 17:45 Uhr werden alle Hüter aus ihren Aktivitäten entfernt, die Server gehen offline.

Um 18:00 Uhr sollten die Server wieder online gehen. Dann beginnt Bungie auch mit der Veröffentlichung des Hotfix 2.7.1.1 – und zwar auf allen Plattformen und in allen Regionen.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten dann komplett abgeschlossen sein, sofern es keine Probleme gibt.

Was ändert sich heute mit dem Hotfix 2.7.1.1?

Was steckt im neuen Update? Zunächst einmal dürfte der heutige Patch das Valentinstag-Event in Gang setzen – den wohl letzten großen Inhalt der laufenden Season 9. Die Scharlachwoche läuft dann noch bis zum Weekly Reset des 18. Februar.

Zudem will Bungie mit dem Hotfix einige kleinere Probleme angehen. All zu groß sollte das neue Update 2.7.1.1 also nicht ausfallen. So soll unter anderem

der Triumph „Efrideets Geschenk“ rückwirkend für alle Spieler freigeschaltet werden, die 50 Eisenbanner-Pakete in Season 9 eingelöst haben.

der Fortschritt des Auftrags „Komm näher“ nun nicht länger zurückgesetzt werden, wenn ihr euren Ruchlosigkeits-Rang zurücksetzt. Dies gilt zudem rückwirkend. Dadurch wird dieser Auftrag für alle automatisch abgeschlossen, die es in Season 9 bereits über den Mythisch-Rang schafften.

ein neuer Saison-9-Triumph für das Eisenbanner hinzugefügt werden, der gekaufte Pakete von Lord Saladin zählt. Auch hier wird der Fortschritt retrospektiv angerechnet.

Ob Bungie allerdings noch weitere Änderungen vornimmt, dürften erst die Patch Notes verraten.

Interessant ist, ob die Entwickler den jüngsten Bug fixen, wodurch der Dämmerklinge-Warlock im Prinzip unendlich lange seine Super spammen kann: Destiny 2: Neuer Glitch sorgt für unendliche Super – Spieler feiern Season of Bugs.

Patch Notes für Destiny 2 Update 2.7.1.1

Wie sieht es mit Patch Notes aus? Eine genaue Auflistung aller Anpassungen kommt heute in Form der offiziellen Patch Notes. Die Patch Notes für den Hotfix 2.7.1.1 liegen bisher noch nicht vor, sollten aber im Laufe des Abends erscheinen. Dann werden wir sie schnellstmöglich hier für euch einbinden.

