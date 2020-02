Kürzlich wollten wir von MeinMMO von euch wissen, an welchen Orten von Destiny 2 ihr am liebsten unterwegs seid. Nun haben wir die Umfrage ausgewertet und das Ergebnis zeigt: Ihr schwankt zwischen „Herr der Ringe“-Feeling und nostalgischen Fleckchen aus dem Vorgänger.

Was hat es mit der Umfrage auf sich? Ob nun eine in Trümmern liegende Erde, ein bunter Alien-Planet oder eine fantastische Märchenwelt mit einem Drachen – das Destiny-Franchise hat so mach eine coole Location geschaffen, die einem in Erinnerung bleibt.

Neben der ganzen Ballerei gibt es also durchaus auch das ein oder andere malerische Fleckchen zu bestaunen, wenn man seiner Hüter auf die Reise quer durch das Sonnensystem schickt.

Das haben wir uns zum Anlass genommen und wollten von euch in einer Umfrage wissen, an welchen Orten ihr euch in Destiny 2 am liebsten aufhaltet.

Plätze 1 – 3 zeigen: Ihr steht auf Nostalgie und Forsaken

Insgesamt haben sich 1.478 Leser an unserer Umfrage beteiligt – mit folgendem Ergebnis:

Erde schlägt Träumende Stadt – aber nur um Haaresbreite: Der erste Platz ging an die Europäische Todeszone (ETZ) auf der Erde. Doch das Ergebnis war super-knapp, nur 2 Hüter weniger stimmten für die märchenhafte Heimat der Erwachten im Riff, die dadurch „nur“ auf Platz 2 landete.

24% (343 Stimmen) gingen an die ETZ

Ebenfalls 24% (allerdings mit 341 Stimmen) wurden der Träumenden Stadt zugesprochen

Auf dem dritten Platz landete die Nostalgie-Location schlechthin – der Mond.

Für den von der Schar befallenen Erd-Trabanten stimmten 18% der Umfrage-Teilnehmer. Das entspricht 258 Stimmen.

Für so manch einen Hüter haben sowohl die Erde als auch ihr Mond einen nostalgischen Wert. Schließlich haben viele Spieler genau dort ihre ersten Schritte als Hüter gemacht.

Besonders das Kosmodrom auf der Erde, das in Destiny 2 nur kurz besucht werden kann, wird von vielen als ihre Lieblings-Location angegeben. Deshalb ist wohl auch die ETZ auf der Erde so beliebt.

Aber auch der Mond, auf dem man schon während der Alpha und der Beta von Destiny 1 unterwegs war, genießt bei vielen einen absoluten Kult-Status und ist deshalb auch in Destiny 2 sehr beliebt.

Und dass die Forsaken-Erweiterung in den Augen zahlreicher Hüter nicht nur einige der besten Inhalte für Destiny 2 brachte, sondern auch eine phänomenale Welt zu bieten hat, zeigt das Abschneiden der Träumenden Stadt. Diese wird aufgrund ihrer Optik oft mit der Heimat der Elfen aus den „Herr der Ringe“-Filmen verglichen.

Dazu sagen unsere Leser:

SneaX: „Erde und Mond. Das beste Gebiet überhaupt bleibt aber das Grabschiff…“

Lars meint: „Ganz klar-die Träumende Stadt!“

Wrubbel ist der Ansicht: „Mond oder Träumende Stadt in der dritten Fluchwoche.“

Und GameFreakSeba ist der Ansicht: „Die Erde ist eindeutig mein Lieblingsort. Seitdem ich es zum ersten Mal betreten habe, fühl ich mich dort einfach wohl. Der Mond ist nostalgisch gesehen auch wieder gern gesehen und bereist.“

Diese Locations mögt ihr auch

Auch die Alien-Welt Nessus kommt gut an: Auf Platz 4 landete mit 14% und 215 Stimmen der bunte Planet Nessus. Dieser zeichnet sich durch seine farbenfrohe Natur, gewaltige Vex-Milch-Fälle, ein gigantisches abgestürztes Raumschiff sowie allerlei Vex-Architektur aus.

Dieser Mix kommt bei so manch einem Hüter offensichtlich richtig gut an.

MeinMMO-Leser Sirius sagt dazu: „Nessus… Und die Musik erst“

Etwas abgeschlagen folgen dann:

mit 7% (105 Stimmen) der Rote Planet Mars

mit 6% (99% Stimmen) die Wirrbucht des Riffs

Diese Locations zählen zwar nicht mehr zu den Top-Favoriten, doch auch hier treibt sich der ein oder andere Hüter noch gerne herum. Gerade das beliebte Kriegsgeist-Setting rund um Rasputin auf dem Mars oder Rachefeldzug gegen die Barone in der Wirrbucht dürften hier so manch einem Spieler in Erinnerung sein.

So hört man von Snake zum Beispiel: „Aus D2 definitiv der Mars, weil er mich ein bisschen an Rubikon und Co aus D1 erinnert…“

Diese Orte können euch nicht wirklich überzeugen

Komplett abgeschlagen auf den letzten 3 Plätzen liegen die Planeten

Titan (4%, 62 Stimmen)

Io (2%, 30 Stimmen)

Merkur (1%, 25 Stimmen)

Merkur aus dem viel kritisierten „Fluch des Osiris“-DLC galt schon immer als die wohl schlechteste und langweiligste Location in ganz Destiny 2. Weder die aktuelle Season 9, noch die Tatsache, dass man dort nun endlich Sparrows fahren kann, konnten etwas daran ändern.

Ob vielleicht eine mögliche Rückkehr der Trials hier für einen Meinungsumschwung sorgen kann? Schließlich bauen wir aktuell offenbar den Leuchtturm auf dem Merkur wieder auf.

Auch Io mit seinen vielen Fossilien und dem mysteriösen Pyramidion-Bau sowie der Wasserwelt Titan mit ihrer gewaltigen Insel-Anlage können nur die wenigsten Hüter etwas abgewinnen.

Hat euch das Ergebnis überrascht? Oder habt ihr mit diesem Ausgang gerechnet?

