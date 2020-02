An welchem Ort in Destiny 2 seid ihr am liebsten unterwegs?

Wir suchen nach den beliebtesten Locations in Destiny 2. Macht mit und stimmt für eure Favoriten!

Darum geht’s hier: Destiny 2 ist ein optisch echt schönes Spiel. Die Hüter betreten auf ihren Reisen durch unser Sonnensystem fantastische Planeten, die vor langer Zeit verändert und terraformt wurden. Sie ähneln einerseits unserer Erde, aber andererseits sind sie wieder ganz anders.

Hier geht ihr auf Entdeckungstouren, erkundet die Umgebung, bekämpft die Feinde der Menschheit und verbringt generell jede Menge Zeit.

Doch auf manchen Planeten ist man lieber unterwegs als auf anderen. Deshalb wollen wir wissen, was eure liebste Location in Destiny 2 ist.

Manchmal liegt es daran, dass diese Orte einfach nur echt hübsch aussehen. Die Landschaften sind schön anzusehen und bieten coole Kulissen für Screenshots. An manche Orte bindet uns auch die Nostalgie, möglicherweise wart ihr hier schon in Destiny 1 gerne unterwegs.

Oder ihr habt pragmatischere Gründe: Vielleicht befindet sich hier eure Lieblings-Map aus dem PvP oder die Open-World-Aktivitäten haben hier am meisten Spaß gemacht.

Also erzählt mal: welche Locations in Destiny 2 findet ihr am coolsten? Wo seid ihr während der Patroullien oder Quests am liebsten unterwegs? Schießt los!

Wenn ihr euch für absolute Destiny-Profis haltet, dann könnt ihr euch an unserem Location-Quiz probieren: