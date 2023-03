Destiny 2: Server Down für Hotfix 7.0.0.3 am 09.03. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 hat das erste Update in Lightfall vorbereitet, denn die Hüter plagen so einige Bugs, die behoben werden wollen. Wir sagen euch, wann die Server offline gehen und welche Probleme aktuell bekannt sind, die Bungie vielleicht heute bereits fixen wird.

Das müsst ihr heute wissen: Noch läuft Destiny 2: Lightfall nicht rund. Der moderne Suite des Spiels zwickt und zwackt noch, sodass Bungie für den heutigen Donnerstag, den 09. März, mit einer langen Background-Wartung ein Update vorbereitet hat.

MeinMMO verrät euch, wann ihr heute nicht zocken könnt und welche To-Do-Liste bei Bungie auf dem Tisch liegt. Trotz der gestrigen Vorbereitung wird die geplante Downtime sehr lang sein aber hoffentlich so einige, nervige Fehler beheben können.

Falls ihr vielleicht während des Update warten müsst, empfehlen wir diese Einstimmung auf den Day-One-Raid am Wochenende:

Wartung am 09.03. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungies Bugliste ist lang. Dafür ist die Update-Routine jedoch meist kurz und knackig. So wird die effektive Downtime heute länger, also ganze 2 Stunden, dauern. (via twitter). Dabei sieht der angekündigte Zeitplan folgenden Ablauf vor:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 20:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 7.0.0.3 wird für alle Plattformen ausgerollt. Nach dem Download könnt ihr euch wieder ins Spiel einloggen.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet dann offiziell um 21:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 21:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Hotfix 7.0.0.3 in Season 20

Spieler hoffen, dass Bungie heute lästige Lightfall-Bugs ausmerzt

Das bringt der Hotfix heute: Bungie hat aktuell so manchen Fehler zu bereinigen, der sich mit Lightfall eingeschlichen oder fortgesetzt hat.

MeinMMO zählt euch deswegen nun Probleme auf, die Bungie bereits bekannt sind sowie solche, auf die unsere Leser aufmerksam gemacht haben und die möglicherweise heute gefixt werden könnten.

Während der gestrigen Hintergrund-Wartung war die API eine Weile offline, damit Bungie Untersuchungen zu Fehlercodes, Anmeldeunfähigkeit und -warteschlangen machen konnte.

Es gibt eine rapide Zunahme von Destiny-2-Absturzmeldungen für Spieler auf PS5-Konsolen.

Nimbus’ Wöchentlicher Beutezug für die Weekly-Herausforderung beim Vex-Übergriff-Event wurde nicht ordnungsgemäß zurückgesetzt.

Sowohl die Jötunn als auch die exotische Glefe Winterbiss sind weiterhin deaktiviert.

Auch der Nahkampf des Arkus-Jägers musste wegen eines Problems deaktiviert werden.

Das Quecksilbersturm Exotic-Automatikgewehr und das Exotic-Scout-Gewehr “Boshafte Berührung” haben ihre 40 %-Schadenserhöhung gegen Gegner mit rotem Balken verloren.

Es gibt ein Problem, bei dem einige Spielercharaktere und Waffen nach wiederholten Interaktionen mit dem Belobigungsbildschirm in Aktivitäten unsichtbar erscheinen.

Ebenso kann das Spiel aktuell abstürzen, wenn Spieler auf der Registerkarte „Reisen“ auf die Seite „Belobigungen“ gehen.

Schritt 13 der Lightfall-Kampagnen-Quest blockiert stellenweise den Fortschritt, sodass man aktuell teilweise die Hilfe anderer Spieler benötigt, um weiter zu kommen.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können statt die Meldung “Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung.” zu erhalten.

Außerdem gibt es Berichte über Probleme, die dazu führen können, dass Spieler auf fehlende Lizenzen, verzögerte Silberkäufe oder falsche Silbersalden auf ihren Konten stoßen.

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler darauf aufmerksam zu machen. Alternativ könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, wenn euch weitere Fehler im Spiel bekannt sind.

Patch Notes für Hotfix 7.0.0.3 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 7.0.0.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

MeinMMO verlinkt euch in dieser Infobox die Patch Notes, sobald die verfügbar sind und aktualisiert diesen Artikel entsprechend. Schaut also einfach später wieder vorbei.

Wenn euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar.