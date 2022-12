Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.3.0.2 am 15.12. – Alle Zeiten und Infos

Bei Destiny 2 arbeitet der Support weiterhin an der Behebung von Fehlern, damit die Spieler vor der Winterpause möglichst ohne Störungen zocken können. Aufgrund dessen kommt heute, am 15. Dezember, nochmals ein Update ins Spiel. Wir sagen euch, wann die Server auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia offline gehen.

Das müsst ihr heute wissen: Bald wird sich Bungie in den Winterurlaub verabschieden. Doch zuvor will man noch ein weiteres Update online bringen, denn es gibt noch Fehler im Spiel, die gelöst werden müssen. Dafür steht Hotfix 6.3.0.2 in den Startlöchern und das bedeutet ihr werdet heute Abend mit einer kleinen Downtime konfrontiert, während der ihr nicht zocken könnt.

MeinMMO wird euch erneut beim Update begleiten und diesen Artikel mit frischen Informationen aktualisieren. So verpasst ihr nichts und wisst, was Bungie repariert hat.

Ab 17 Uhr tickert MeinMMO für euch alle wichtigen Informationen zum Update in dieser Box.

Ihr könnt den Artikel also dann regelmäßig aktualisieren, um auf dem Laufenden zu sein

Was gerade im Spiel besonders präsent ist, verrät dieser Anbruch-Trailer. Bungie hat den Turm während des Anbruchs in winterlichen Glanz gehüllt. Das kostenlose Event für alle ist außerdem mit wundervollen Melodien untermalt, für die man ruhig mal einen kurzen Moment innehalten sollte.

Update 6.3.0.2 am 15.12. – Alle Zeiten und Server-Down

Zu jedem Update gibt Bungie genaue Ausfall-Zeiten bekannt, zu denen Spieler nicht zocken können. Wir bieten euch diese Information in unserem Artikel mit den deutschen Zeiten. Damit könnt ihr euren Gaming-Abend dann bestens planen.

Alle Zeiten im Überblick:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.3.0.2 wird für alle Plattformen ausgerollt. Nach dem Download könnt euch wieder ins Spiel einloggen.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet dann offiziell um 19:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 6.3.0.2 in Season 19

Die Assassin’s Creed Rüstungsornamente der Season 19 sind ein Crossover von Bungie und Ubisoft.

Das heutige Update könnte das letzte vor Bungies Winterpause sein. Die Spieler hoffen daher, dass die gröbsten Schwierigkeiten noch vorher behoben werden.

Aktuelle Liste der derzeit bekannten Probleme:

Einige Artefakt-Mods erscheinen nicht in den normalen Klassengegenständen. Sie können nur auf der Kunstvollen Rüstung hinzugefügt werden.

Benachrichtigungen über abgeschlossene Saisonale Herausforderungen blinken, können aber nicht beanspruchet werden. Falls Bungie dies nicht noch behebt, wird sich das Problem in Woche 3 und/oder Woche 5 von allein lösen, wenn Spieler sie wegklicken können.

Die Aktivität „Piratenverstecke“ aus Season 18 wird Spielern nicht mehr angezeigt und kann daher auch nicht mehr gespielt werden, sodass Spieler nicht mit dem saisonalen Inhalt weiterkommen.

Anbruch-Stimmung zum Plätzchen backen droppt nicht aus allen Aktivitäten korrekt.

Der letzte Schritt der Quest „Helfer für die Kekslieferung“ verlangt von den Spielern, dass sie Evas Feiertagsofen meistern. Dieser Questschritt gewährt jedoch keine zusätzliche Belohnung.

Das exotische Scout-Gewehr “Jadehase” ist derzeit deaktiviert, weil sein exotischer Effekt auch auf andere Waffen übertragen werden konnte, um Kopfschussschaden bei Körpertreffern anzurichten.

Der Mod „Unaufhaltsame Handfeuerwaffe“ aktiviert den Perk „Unaufhaltsam“ immer wieder, wenn man die Zielvorrichtung auf einer beliebigen Waffe benutzt, wodurch eine Audioschleife entsteht.

Spieler bleiben manchmal im Europa-Raub-Schlachtfeld in den Lasern stecken.

Namensänderungen von Spielern sind nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen. Alternativ könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, wenn euch weitere Fehler im Spiel bekannt sind.

Patch Notes für Update 6.3.0.2 vom 15.12. in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0.2 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

Sobald die Patch Notes veröffentlicht wurden, findet ihr in dieser Box den Link. Aktualisiert also den Artikel nach dem Update, um ihn zu sehen.

Sind euch noch andere Baustellen oder Probleme im Spiel aufgefallen? Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar hier auf MeinMMO und informiert damit auch andere Spieler darüber.

Das ist die weitere Roadmap für Season 19: Neben den saisonalen Story-Aktivitäten stehen dieses Wochenende in Destiny 2 bereits die ersten “Prüfungen von Orisis” an. Konkret starten sie am 16. Dezember um 18 Uhr zum Weekly Reset. Das nächste PvP-Event ist dann auch schon das Eisenbanner am 03. Januar 2023 – ebenfalls ab 18 Uhr, wo ihr auch gleich den neuen Modus “Festung” testen könnt.

Im PvE erwartet die Spieler am 20. Dezember die Exotische Quest für Revision Null. Eventuell kommen die vermissten drei Season 19 Exo-Rüstungsteile auch noch ins Spiel. Allerdings kennt man hierzu kein Datum und auch nur, wenn dieser Leak sich als wahr erweist:

