Ihr wollt Goldene Schlüssel (Golden Keys) in Dark and Darker bekommen? Wir zeigen euch, bei welchen Gegnern ihr sie farmen könnt oder wie man sie kauft. Außerdem seht ihr hier, was ihr mit der Goldenen Tür macht.

Was sind das für Schlüssel? Die Goldenen Schlüssel bekommt ihr in Dark and Darker von Gegnern. Allerdings sind die Schlüssel recht selten und zeitgleich auch wertvoll. Wenn ihr einen Goldenen Schlüssel bekommen habt, könnt ihr damit die Goldene Tür öffnen und dicken Loot einkassieren.

Wir zeigen euch hier, wie ihr an die Golden Key kommt.

Goldenen Schlüssel farmen – Gibt es einen Fundort?

Goldene Schlüssel als Loot mit Fundort: Die Skelett Champions haben eine kleine Chance, einen Goldenen Schlüssel als Loot zu droppen. Doch Vorsicht! Diese Art von Gegner verfügt über Rüstung und teilt außerdem guten Schaden aus. Der Kampf ist, ohne Tricks, nicht leicht. Der Fundort der Skelett Champions ist in den Goblin Caves und auch im Forgotten Castle.

Das ist die günstigste Methode, an den Loot zu kommen. Allerdings müsst ihr euch auf viel Grind einstellen, weil die Drop-Chancen sehr gering sind.

Im Video von Skytea seht ihr eine Methode, wie ihr die Skelett-Champions leichter farmen könnt:

Loot von anderen Spielern: Eine andere Möglichkeit, die Goldenen Schlüssel zu erhalten, ist, sie von anderen Spielern zu looten. Hier sind die Chancen recht gering. Nach einem PvP-Kampf könnt ihr mit Glück solche Schlüssel in den Leichen der Gegner finden, wenn sie diese während des Kampfes bei sich trugen.

Goldene Schlüssel kaufen?

Wie geht das? Im Handels-Feature könnt ihr im Chat nach Spielern Ausschau halten, die Goldene Schlüssel verkaufen. Stellt euch dazu einen Filter ein, der den Namen des Schlüssels beinhaltet. Ihr findet bei den Filtern ein Drop-Down-Menü, das euch den Goldenen Schlüssel (Golden Key) anbietet – wählt ihn dort aus.

Was kosten Goldene Schlüssel im Handel? Hier gibt es keinen pauschalen Preis. Bei unseren Sessions haben wir Angebote von 500 bis 1.000 Gold gesehen.

Wozu braucht man Goldene Schlüssel? Die Goldene Tür

Was bringt das? Mit einem Goldenen Schlüssel könnt ihr die Goldene Tür öffnen. Die müsst ihr erstmal finden.

Habt ihr die Goldene Tür mit einem Schlüssel geöffnet, erwartet euch dort viel wertvoller Loot. Passt aber auf, dass ihr nicht mit dem Loot oder dem Schlüssel im Inventar sterbt. Andere Spieler würden sich vermutlich sehr darüber freuen.

Auf der High Roller Map campen Spieler sogar den Standort der Goldenen Tür, um sich die Beute der Spieler zu schnappen, die die Kammer plündern. Seid also vorsichtig.

