Top-Deal: Dieser Curved-Gaming-Monitor mit 32 Zoll, QHD und 165Hz ist jetzt dank Gutschein günstig wie nie

Bei eBay läuft gerade eine Gutschein-Aktion, durch die ihr ordentlich sparen könnt. Schnappt euch etwa einen Curved-Gaming-Monitor im Angebot!

Es handelt sich dabei um ein Modell von AOC, das mit 32 Zoll Curved-Display, QHD-Auflösung und 165Hz auftrumpfen kann. Bei eBay kostet der Gaming-Monitor aktuell 279,99€. Mit dem Code TECHNIKWUNDER könnt ihr euch allerdings 10% Rabatt sichern und zahlt so nur noch 242,99€. Der Versand ist außerdem kostenlos.

Curved-Gaming-Monitor im Angebot

Tiefstpreis dank Gutschein: Die Gutschein-Aktion von eBay läuft noch bis zum 13. September. Mit dem Code TECHNIKWUNDER bekommt ihr 10% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Der hier vorgestellte Curved-Gaming-Monitor von AOC ist dadurch so günstig wie noch nie. Der bisherige Tiefstpreis lag bei 251,99€. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 259,96€. (Quelle: geizhals.de)

Starke Leistung: Das Modell kommt mit einer Bildwiederholrate von 165Hz. Die Reaktionszeit beträgt nur 1ms und AMD FreeSync Premium ist ebenfalls an Bord. Für euch bedeutet das vor allem, dass ihr euch auf erstklassige Gaming-Performance einstellen könnt. Der Monitor liefert superflüssige Bilder und eure Eingaben werden praktisch latenzfrei umgesetzt.

Volle Immersion: Das 32 Zoll große Display des Gaming-Monitors ist im Verhältnis 1500R/1,5m gekrümmt. Dieser Wert ist wichtig, da er exakt dem des menschlichen Auges entspricht. Das Bild ist also perfekt an euer Sichtfeld angepasst und füllt dieses hervorragend aus. Zusammen mit der hohen QHD-Auflösung sorgt das dafür, dass ihr so richtig in eure Lieblingsgames eintauchen könnt.

Jetzt Gaming-Monitor bei eBay sichern!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Diagonale 31.5″/​80cm Auflösung 2560×1440, 16:9, 93ppi Bildwiederholfrequenz 165Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

