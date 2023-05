Steam: Spielern eines CS:GO-Teams wird „Insider-Handel“ vorgeworfen – Sie kauften Sticker ihres Teams kurz vor der Insolvenz

Ob sich das „Verbrechen“ für die Spieler so richtig auszahlt, wird man wohl sehen müssen. Signifikante Steigerungen im Kurs werden wohl ein paar Jahre dauern. Die richtig wertvollen Skins von „bankrotten“ Teams in CS:GO sind 9 Jahre alt.

Ist sowas denn verboten? Na ja, im „richtigen Leben“ an einer Börse wäre das Insider-Handel, denn man benutzt Informationen, die man exklusiv hat, um aufgrund dieser Informationen Geschäfts-Entscheidungen zu treffen. Das ist gegen die Börsenregeln und kann in Deutschland etwa mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren oder Geldstrafen geahndet werden.

Der Trader, bei dem gekauft wurde, hatte schon am 29. April angemerkt, dass die Spieler kräftig bei ihm einkaufen und die „Halos“ erwerben (via twitter ).

Das sollen die Spieler getan haben : Wie ein Skin-Händler auf Twitter sagt, haben Spieler des Teams „Copenhagen Flames“ die Sticker des eigenen Teams von einem Turnier in Stockholm gekauft und das bevor ihr Team am 2. Mai offiziell Insolvenz anmeldete.

Im E-Sport gibt es eine kuriose Geschichte, ein Fall von „Insider-Handel“, beim Shooter Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) auf Steam. Die Spieler des Teams „Copenhagen Flames“ wussten offenbar vor allen anderen, dass ihr Team am 2. Mai in die Insolvenz geht und sie zogen daraus einen Vorteil.

