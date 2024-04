Steam: Ein legendär schweres Spiel, das niemand je zu Ende spielt, will mehr Anfänger locken

Die Spiele von Paradox Interactive gelten als schwer und langwierig. Das Studio selbst amüsiert sich über die Idee, dass niemand ihr Strategie-Epos Crusader Kings 3 je zu Ende spielt. Jetzt plant man aber mehr Spieler in seine düsteren Fänge zu locken. Es ist ein neues kostenloses Update für Steam geplant und man hat auch eine neue Starter-Edition für Steam fertiggestellt.

Was ist der Ruf von Crusader Kings 3? Die Entwickler selbst haben sich mal darüber lustig gemacht und eine Menschenrechtsaktivistin zitiert (via twitter):

„In Schweden machen die Leute Spiele, aber das sind nur Karten. Niemand weiß, wie man sie spielt, und die Leute starren sie einfach stundenlang an und sehen zu, wie sie ihre Farben verändern.“

In der Tat sind die Schweden stolz darauf, dass ihre „Grand Strategy“-Games wie Crusader King 3 selten zu Ende gespielt werden, dazu sind die Partien oft zu langwierig. Die meisten erfahrenen Spieler beginnen eine Partie mit einem bestimmten Ziel im Kopf und brechen die Partie ab, sobald das Ziel erreicht ist. Selbst wenn noch hunderte Jahre und Spielstunden bis zum Ende der Partie vergehen würden.

Viele Anfänger scheitern daran, überhaupt in die Spiele einzusteigen. Für manche ist Crusader Kings 3 schwerer als ein Elden Ring: Zu viele Menüs und Untermenüs, zu viele Spiel-Mechaniken, keine klare Zielsetzung.

“Legends of Crusader Kings 3” soll klaren Einstieg ermöglichen

Was soll sich ändern? Unter all den schwierigen Spielen von Paradox gilt Crusader Kings 3 noch als jenes, das am leichtesten zugänglich ist, weiß man bei Paradox.

Crusader Kings 3 ist ein Mix aus Strategie- und Rollenspiel, bei dem man die Geschickte einer Herrscher-Dynastie leitet und über die Jahrhunderte lenkt: Man rekrutiert Ritter, sucht sich eine Frau, überfällt Nachbarn, erdolcht den Cousin, plündert, brandschatzt und mordet oder ist brav und entwickelt einen Landstrich über die Jahrhunderte von Wald und Wiese zu blühenden Städten und Marktflecken.

Jetzt will man in Schweden das Epos Crusader Kings 3 noch zugänglicher machen. Zwar gibt es für Crusader Kings 3, das 2020 erschien, bereits ein Tutorial auf der grünen Insel Irland, aber nun will man Spielern erweiterte Tutorials bieten:

5 bedeutende historische Persönlichkeiten sollen Spielern als Einsteigs-Charaktere in die Welt von Crusader Kings 3 dienen. Jede davon soll für eine der 5 Spielweisen im Spiel stehen:

Diplomatie: Murchad von Munster in Irland

Verwaltung: Vrastislav von Böhmen

Bildung: Matilda von Toskana

Intrigen: Emir Yahya von Toledo

Kriegerisch: Herzog Robert von Apulien

Roter Faden soll Anfänger leiten

Das steckt dahinter: Anfänger schreckt es normalerweise ab, dass Crusader Kings 3 so offen ist und eine gewaltige Sandbox bietet, ohne dem Spieler zu erklären, was er in diesem Sandkasten tun soll.

Mit dem Update „Legends of Crusader Kings 3“ will man Spielern offenbar jetzt eher eine Kampagne geben, einen roten Faden, dem sie folgen können. Sie eine konkrete Figur spielen lassen und einen bestimmten Spielstil propagieren.

Dabei überrascht, dass man sich für Figuren entschieden hat, die in der Community eher unbekannt sind und keinen etablierten Charakter. Für ein “kriegerisches Spielen” würde sich etwa der Wikinger Haestein anbietet, der bereits mit einer mächtigen Armee startet und normalerweise zu Beginn einer Partie in England einfällt.

Das kostenlose Update soll im Mai zum Spiel kommen.

Neue Starter Edition auf Steam ist schon am Start

Parallel dazu ist seit dem 3. April eine „Starter Edition“ bei Steam zu erwerben: Jetzt gibt es das Grundspiel und einige essenzielle DLCs in einem Paket zu erwerben.

