Wenn ihr schon immer für die Mafia arbeiten wolltet, solltet ihr diese Demo auf Steam nicht verpassen

Bald soll auf Steam ein Spiel erscheinen, das an Powerwash und House Flipper erinnert, aber ihr arbeitet für die Mafia. Jetzt könnt ihr die Demo testen.

Um welches Spiel geht es hier? In Crime Scene Cleaner schlüpft ihr, wie der Name schon vermuten lässt, in die Rolle eines alleinerziehenden Vaters, der als Tatortreiniger arbeitet, um seiner Tochter ein gutes Leben zu bieten. Dafür hat er sich also in den Dienst der Mafia gestellt und räumt nun hinter ihnen auf.

Im Trailer bekommt ihr einen guten Eindruck von eurer neuen Arbeit als Reinigungskraft der Mafia:

Erscheinen soll das Spiel im zweiten Quartal 2024, aber ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt. Dafür könnt ihr aber seit kurzem die Demo kostenlos auf Steam spielen, welche selbst schon 96 % positive Bewertungen auf der Plattform hat.

Was euch erwartet? Wie der Trailer zeigt, müsst ihr euch in Crime Scene Cleaner relativ schwierigen Aufgaben stellen. Denn, wer schon mal versucht hat, einen Blutfleck zu reinigen, weiß, dass das recht knifflig sein kann.

Mit dem richtigen Werkzeug und den richtigen Mitteln sorgt ihr dafür, dass alle Spuren beseitigt werden, die eure Kollegen bei ihrer Arbeit hinterlassen haben. Dabei besonders gründlich vorzugehen sollte wohl selbstverständlich sein, denn wer will schon, dass hinterher die Mafia Ärger bekommt.

Während ihr Beweismittel vernichtet, versucht ihr aber auch gleichzeitig die Geschichte hinter dem Verbrechen herauszufinden und bei eurer Arbeit stets unauffällig zu bleiben. Um an mehr Geld zu kommen, sammelt ihr nebenbei noch ein paar wertvolle Gegenstände und verkauft diese anschließend.

Was bringt die Demo? Die Demo umfasst den Prolog des Spiels und liefert euch so den ersten Teil der Geschichte des Protagonisten. Euer erster Job führt euch hier in eine Villa eines lokalen Unternehmens. In der Demo stehen euch einige Werkzeuge aus dem vollständigen Spiel zur Verfügung, aber wie es scheint nicht alle.

