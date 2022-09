Die kontroverse Streamerin Corinna Kopf (26) wurde mit Fortnite erfolgreich, zeigt mittlerweile aber hauptsächlich Glücksspiel. Für die Einschränkungen, die Twitch gegen Glücksspiel vornehmen möchte, macht sie „verweichlichte Zuschauer“ verantwortlich.

Wer ist Corinna Kopf? Mit über eine Million Followern gehört Corinna Kopf zu den größeren Streamerinnen auf Twitch. 2019 war sie wegen eines temporären Banns zu Facebook Gaming gewechselt, streamt seit März 2022 aber wieder regelmäßig auf Twitch.

Auf Twitch ist sie hauptsächlich in der Glücksspiel-Kategorie „Slots“ unterwegs und landete in den letzten 30 Tagen auf Platz 6 der meistgesehenen Streamer in diesem Bereich (via sullygnome, Stand: 29.09.2022). Wie viele andere Streamer in dieser Kategorie hatte sie einen Deal mit dem Online-Casino Stake abgeschlossen.

Nachdem Twitch am 21. September verschärfte Regelungen für Glücksspiel-Streams verkündet hatte, die Mitte Oktober aktiv werden sollen, kritisierte Kopf die Plattform in einem Stream.

Bevor Streamer mit Glücksspiel Erfolg hatten, kamen diese Streamer bereits groß raus.

„Bald dürfen wir gar nichts mehr“

So reagierte Corinna Kopf auf die Einschränkungen: In einem Stream vom 21. September kritisierte Kopf die neuen Glücksspiel-Regelungen. Sie fürchtet, dass bald alle „ungesunden Angewohnheiten“ verboten werden könnten.

Dafür machte sie vor allem die Gesellschaft verantwortlich.

Alle sind so verweichlicht heutzutage. Du wirst jeden Tag beeinflusst, so viele Dinge zu tun, die finanziell, körperlich und mental nicht gut für dich sind. Corinna Kopf via Twitch

Das fürchtet Corinna Kopf: Bald werde man nicht mal mehr im Stream trinken dürfen, so Kopf, denn das bewerbe Alkoholismus. Auch Rauchen könnte damit der Vergangenheit angehören.

Das sei eine gefährliche Sache, bald dürfe man dann gar nichts mehr, fürchtet Kopf. Statt mehr Einschränkungen würde Kopf offenbar lieber auf Selbstverantwortung setzen. Die Streamerin sagt, es sollte die Entscheidung der Spieler sein, ob sie Glücksspiel zeigen oder auf ihren Kanälen darüber sprechen wollen.

Zum Hintergrund: Nach einem Skandal um den spielsüchtigen Twitch-Streamer „ItsSlikeR“ hatten mehrere große Streamer einen Aufruf gestartet, Glücksspiel auf der Plattform zu verbieten. Twitch lenkte ein und schränkte das Glücksspiel ein.

Ab dem 18. Oktober soll das Glücksspiel auf Seiten, die keine Lizenz in den USA oder einem anderen Land mit angemessenem Kundenschutz haben, verboten sein. Darunter fällt auch Stake, das von Twitch sogar ausdrücklich erwähnt wurde (via Twitter).

Wie fielen die Reaktionen aus? Während Twitch für seine Entscheidung viel Lob erhielt, reagierten die großen Glücksspiel-Streamer eher negativ. Einer der größten Casino-Streamer, Tyler „Trainwreck“ Niknam, trat einen handfesten Skandal los.

Corinna Kopf legte sich mit der beliebten Streamerin Imane „Pokimane“ Anys an. Diese gehörte zu den Streamern, die ein Verbot gefordert hatten und geriet dadurch ins Visier von Trainwreck und Corinna Kopf.

Während Trainwreck in einem geleakten Call behauptete, Pokimane sei „die korrupteste Person auf Twitch“ warf Kopf ihr Doppelmoral vor. In einem Tweet deutete sie an, Pokimane habe selbst Glücksspiel in einem Video gezeigt.

Pokimane bot Kopf daraufhin an, sie könne ja als Mitarbeiterin in ihrem Team einsteigen und vielleicht Videos schneiden oder so, wenn sie einen neuen Job brauche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Corinna Kopf kritisiert Pokimane

Wie geht es jetzt für Corinna Kopf weiter? Das ist noch nicht bekannt. Noch zeigt sie weiterhin Glücksspiel in ihren Streams, die sie mit der Überschrift „Glücksspiel ist schlecht“ versieht. Neben Twitch betreibt sie allerdings auch erfolgreiche YouTube- und Instagram-Accounts, auf die sie ausweichen kann.

Wie seht ihr das Ganze? Ist jeder für sich selbst verantwortlich, oder sollte Twitch seine Zuschauer schützen?

Auch der derzeit größte Streamer weltweit, der ehemalige Overwatch-Profi Félix „Qc“ Lengyel, erhielt viel Kritik für seine Glücksspiel-Streams. Nun gab er zu, dass diese Streams nicht in Ordnung gewesen seien – es sei ihm nur einfach egal.

Einer der größten Glücksspiel-Streamer sagt, er will ein Verbot auf Twitch – Aber leid tut es ihm nicht