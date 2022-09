Die Entwickler von Apex Legends bekommen so viel Hass ab, dass ein Twitch-Streamer ein Machtwort spricht

Respawn, die Entwickler des Battle Royale Apex Legends, erhielten zuletzt so viel Hass im Netz, dass der Rapper und Twitch-Streamer Faheem „T-Pain“ Najm (37) eingreifen musste – er empfahl den Kritikern, einfach mal raus zu gehen.

Zum Hintergrund: Respawn, das Entwicklerstudio hinter dem erfolgreichen Battle Royale Apex Legends, vermeldete kürzlich eine Zunahme an Hass gegen das Team. In einem Twitter-Post vom 23. September erklärten sie, dass die Linie zwischen konstruktiver Kritik und Belästigung überschritten worden sei.

Respawn erinnerte die Spieler auch daran, dass sie keine Toleranz für Bedrohungen gegen die Mitarbeiter hätten und verkündeten, „angemessene Maßnahmen“ ergreifen zu wollen.

Unterstützung erhielten sie unter anderem von Bungie, den Entwicklern hinter Destiny 2. Die haben im Moment selbst ziemlichen Ärger am Hals und zeigten sich solidarisch: Um sich gegen Toxizität und Belästigung zu stellen, müssten alle zusammenarbeiten und gesündere Communities aufbauen (via Twitter).

Jetzt erhielt Respawn noch mehr prominente Unterstützung, und die kam aus unerwarteter Richtung: Der Rapper T-Pain schaltete sich ein und wies die Nörgler zurecht.

In Apex Legends können Spieler in die Rolle verschiedener Legenden schlüpfen. Eine davon seht ihr hier im Video.

Wie kommt T-Pain ins Spiel? Der Rapper und mehrfacher Grammy-Gewinner betreibt seit April 2021 seinen eigenen Twitch-Kanal. Dort ist er vor allem in der„Just Chatting“-Kategorie unterwegs, zeigt aber auch gerne den ein oder anderen Shooter, wie eben Apex Legends.

Auf Twitch folgen dem Rapper über 865.000 Menschen, bis zu 16.254 schauen gleichzeitig zu, wenn er auf Sendung ist (via sullygnome, Stand: 28.09.2022). Das Titelbild stammt übrigens aus einem Werbevideo, das T-Pain für das Strategiespiel Crusader Kings III drehte (via YouTube).

Was hat er gesagt? Am 24. September teilte T-Pain einen Screenshot des Posts von Respawn. Den hatte er offenbar im Subreddit zu Apex Legends gefunden. Er wandte sich mit deutlichen Worten an die Kritiker. Die sollten sich alle mal entspannen.

Schließlich sei es nur ein Spiel und wenn man es so hasse, könne man ja etwas anderes spielen.

Denjenigen, die „so eingenommen von einem Spiel“ seien, dass sie „das Bedürfnis hätten, die Leute zu bedrohen, die hart daran arbeite“, riet er: geht einfach mal weg von der Konsole oder dem PC.

Warum regen sich die Leute eigentlich so auf? Apex Legends, das dieses Jahr seinen 3. Geburtstag feierte, hat seit längerem mit einigen Problemen zu kämpfen. Spieler beklagen neben diversen Bugs und dem Matchmaking vor allem Audio-Probleme.

Letztere sorgten bei dem berühmt-berüchtigten Shooter-Streamer Guy „DrDisrespect“ Beahm auch schon für den ein oder anderen Ausraster.

Die Kritiker haben offenbar das Gefühl, dass Respawn nicht auf das Feedback der Spieler eingeht und nicht hart genug daran arbeitet, die Probleme in den Griff zu bekommen. Stattdessen würden die Entwickler lieber neue Skins herausbringen, so ein Twitter-Nutzer.

It’s the fact that when the community gives devs feedback. And the devs don’t do anything about it and instead just decide to release skins instead of fixing the game. Maybe the devs should take some action against: hackers, no audio, many bugs and glitches, ranked play, balance