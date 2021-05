Facebook Gaming geht Partnerschaft mit berüchtigtem Cheater in CoD Warzone ein

Somit endete die unschöne Episode um die Partnerschaft mit einem Cheater auf Facebook-Gaming. Doch trotz solcher Vorkommnisse scheint Facebook Gaming trotz harter Konkurrenz von Twitch und Co. seine Vorteile und Fans zu haben. So schwärmt der bekannte Livestreamer Disguised Toast nach wie vor davon, warum das Streaming auf Facebook besser sei als auf Twitch .

Immerhin sind Cheater in Spielen wie Warzone so sehr verhasst, dass sogar die eigenen Team-Member sie lieber im Meer versenken , als mit ihrer Hilfe einen Vorteil zu genießen.

Im Falle von Hacks gaming 2 wurde diese Ehre aber wohl einem berüchtigtem Cheater zu teil. Das wiederum schlug einiges an Wellen in der Community und warf kein gutes Licht auf Facebook Gaming.

Ein berüchtigter Cheater aus Call of Duty: Warzone wurde trotz seiner Untaten jüngst zum offiziellen Partner von Facebook Gaming. Erst nach mehrmaligen Protesten aus der Content-Creator-Community lenkte man bei Facebook ein und entfernte den Unhold wieder. Erfahrt hier, was genau vorgefallen ist.

