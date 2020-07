CoD MW & Warzone: Wenn ihr Camper hasst, wird euch das neue Update gefallen

Call of Duty: Modern Warfare und der BR-Ableger Warzone bringen ein neues Playlist-Update. Diese Woche gehts Campern an den Kragen, denn für beide Games gibts Anti-Camper-Modi.

Was steht bei CoD an? Season 4 bei Call of Duty geht in die letzten Wochen und die neue Season 5 startet bei Modern Warfare & Warzone Anfang August. Bis dahin gibts noch mindestens 2 größere Playlist-Updates und die Infos für das Update heute (21. Juli), findet ihr wie immer hier auf MeinMMO.

Diese Woche haben Camper in den Spezial-Modi nichts zu lachen. Für MW & Warzone geht je ein Modus an den Start, in dem „taktische Warter“ weniger Chancen haben, da ein aktiver und aggressiver Spielstil durch die Regeln gefördert wird. Obendrauf kommt „Shot the Ship“ zurück. Eine beliebte Modi-Map-Mischung aus „Shoot House“ und der Chaos-Karte „Shipment“.

Die Infos stammen aus einem Activision Blog-Post und sind meist etwas lückenhaft. Sobald die komplette Playlist bekannt und online ist, tragen wir sie hier für euch nach. Hier die Modi, die der Blog jetzt schon mal ankündigt:

Modern Warfare

Shoot the Ship

3vs3 Feuergefecht nur Sniper

Reinfected Ground War

Cranked-Playlist

Warzone

BR Solo / Duo / Trio Quads

BR Stimulus Duo

Beutegeld 4er

CoD Update heute bringt Shipment, Stimulus und Cranked – 21.07.

Wann startet das Update? Erfahrungsgemäß lässt sich nicht ganz genau sagen, wann das Update kommt. Frühster Termin ist heute Abend (21. Juli) um 19:00 Uhr unserer Zeit. Die Playlist lässt sich aber auch gern mal Zeit und kommt erst gegen 21:00 Uhr. Sollte es bis dahin nicht online sein, ist es auch schon vorgekommen, dass es erst morgen früh (22. Juli) um 8:00 Uhr kommt.

Was sind das für Anti-Camper-Modi? Beide aktuellen CoD-Games, Modern Warfare & Warzone, setzen euch ein paar Modi vor, in denen es Camper etwas schwerer haben, als in den normalen Playlisten:

Duo Stimulus für die Warzone – Der Gulag ist deaktiviert. Wenn ein Spieler 4.500 $ in der Tasche hat, kommt er sofort zurück.

Shoot the Ship – Mischung aus kleinen Maps bei CoD MW. Besonders auf Shipment haben es Camper schwer.

Cranked-Playlist – Der Modus „Aufgeputscht“ aktiviert bei einem Kill einen Timer von 30 Sekunden. In der Zeit seid ihr deutlich schneller unterwegs, müsst ihn aber mit einem Kill (oder Assist) wieder auffüllen, sonst knallts.

In der Warzone könnt ihr den Stimulus-Modus auf zwei Arten angehen. Entweder ihr fahrt ein entspanntes Spiel, in dem ihr einen Haufen Knete sammelt und Sicherheit durch eure Respawns habt oder ihr gebt Vollgas und freut euch darüber, dass ihr auch ohne Gulag nach dem „Pushen“ wieder in Verdansk landet. Über Camper braucht ihr euch hier weniger Sorgen machen, da ihr meist schnell wieder in den Kampf zurückkehrt und ihr Vorteile habt, wenn ihr viel unterwegs seid, statt in einem Dachgeschoss den Grillrost anzuwerfen.

Das ist in „Aufgeputscht“ ganz ähnlich. Sobald man einen Kill landet, läuft ein 30 Sekunden Timer runter. Camper mit einem Timer können nicht einfach sitzen bleiben und ihr Zelt aufbauen, sondern müssen auf die Jagd gehen. Sonst macht es „Boom“ und das ganze Zeltlager ist verwüstet.

Über „Shoot the Ship“ brauch man ja kaum etwas zu sagen. Die feine Mischung gehört zu einer der beliebtesten Playlisten. Viele Spieler wünschen sich die beiden zwar eher getrennt voneinander, doch auch so sind sie sehr beliebt. Nur eben nicht bei Campern, da ihnen dauernd Soldaten durch Vorzelt rennen.

Shipment und Shoot House rocken die Playlist. Es gibt aber auch starke Alternativen.

Warzone ohne weitere Highlights, MW liefert Sniper-Kämpfe

Was kommt sonst für die Warzone? In der Warzone kommt sonst nichts Spannendes. Ihr habt die 4 üblichen BR-Modi in den bekannten Teamgrößen zur Verfügung und der normale „Beutegeld“-Modus läuft diese Woche im 4er. Das Highlight ist das Duo-Stimulus, das es so vorher noch nicht in der Warzone gab.

Was kommt sonst für MW? Zu den beiden Anti-Camper-Modi bringt der reguläre Multiplayer noch ein Feuergefecht-Trio, in dem ihr nur mit Sniper-Gewehren auf die Feinde losgeht. Hier könnt ihr eure Fähigkeiten mit den großen Waffen unter Beweis stellen oder die Rytec-Sniper mit Quick-Scope-Abschüssen freispielen.

Dazu gibts noch den Party-Modus „Reinfected Ground War“. Hier spielt ihr die großen Bodenkrieg-Karten mit „Zombie“-Regeln. Einige Spieler starten als Infizierte und müssen versuchen, alle anderen Mitspieler zu „verwandeln“. Das kann zu beängstigenden Szenen und unfassbar vielen Kills in wenigen Augenblicken führen.

Die neue Rytec-Sniper musste erstmal repariert werden, funktioniert jetzt aber wie gewünscht.

Was war die Woche los bei CoD? Seit der letzten Woche sind leider wieder einige Fehler in der Warzone aufgetaucht. Einige davon sind so übel, dass sie euch das ganze Match versauen können. Doch die Entwickler zeigen regelmäßig, welche Probleme als Nächstes verschwinden und wirklich gravierende Bugs oder Glitches gehen die Macher bei Infinity Ward meist schnell an.

Auf MeinMMO haben wir uns ein wenig mit den Waffen bei CoD beschäftigt. Wir haben euch Hass-Waffen vorgestellt, die jeder spielt, doch keiner möchte es zugeben. Dazu gab es eine große Umfrage, welche Sturmgewehre in der Warzone am beliebtesten bei euch sind. Hier die teils überraschenden Ergebnisse.

Am auffälligsten war jedoch die Story eines Streamers auf Twitch. Er bezeichnete sich selbst als einen der besten Spieler von Modern Warfare und wurde dabei erwischt, wie er mit Aim-Bot und Wall-Hack cheatet. Er liefert sich quasi selbst aus, da er all seine Hacks live auf Twitch laufen ließ.