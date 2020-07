CoD MW & Warzone: Neues Update heute bringt frische Playlist – Patch Notes

In Call of Duty: Modern Warfare und der Warzone ist ein neues Playlist-Update live. Das bringt frischen Wind in beide Spiele. Erfahrt hier, in welchen Modi ihr euch austoben dürft.

Das steckt im Update: Wie die Entwickler am Dienstagabend über Twitter bekannt gaben, ist die neue Playlist in CoD: Modern Warfare und Warzone live. Folgende Änderungen werden vorgenommen.

Today’s playlist update is now live across all platforms!#ModernWarfare

– Added Plunder Quads — Infinity Ward (@InfinityWard) July 21, 2020

In Modern Warfare findet ihr:

Ground War

3 vs 3 Feuergefecht – nur Sniper

Reinfected Ground War

Cranked

Shoot the Ship

In der Warzone verändert sich die Playlist so:

Warzone Rumble wird entfernt

Beutegeld Trios wird entfernt

Beutegeld Quads ist neu dabei

Der Duo-Stimulus-Modus, in dem der Gulag deaktiviert ist, wird dagegen wohl erst am Wochenende Einzug in die Playlist finden.

Rasante Modi in der Playlist

Das sind die neuen MW-Modi: Die neue Playlist ist nicht gerade für Camper ausgelegt. Cranked beispielsweise lässt euch mit dem „Aufgeputscht“-Modus nach einem Kill schneller unterwegs sein – ein Zustand, den ihr durch weitere Kills verlängern solltet, da ihr sonst in die Luft fliegt.

Dazu kehrt auch die beliebte „Shoot House“- und „Shipment“-Mischung zurück. „Shoot the Ship“ nennt sich das ganze und lässt euch über die kleinen, kampfintensiven Maps jagen. In Reinfected Ground War geht es derweil auf Infizierten-Jagd, was sich für ganze Kill-Reihen eignet.

Das passiert in Warzone: Die großen Rumble-Schlachten und die Beutegeld-Trios sind raus, dafür könnt ihr jetzt als Vierer auf Beutegeld-Jagd gehen. Ansonsten fehlt es an Highlights für die Warzone – bis am Wochenende dann die neue Stimulus-Variante kommen soll.

Richtig spannend dürfte es in CoD Warzone allerspätestens werden, wenn die neue Season 5 ansteht. Da gab es jetzt schon die ersten Teaser – in Form von krümeligen Videos.