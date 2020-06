CoD MW: Spieler findet fast perfekten Spot in „Infiziert“ – 24 Kills in 30 Sekunden

In Call of Duty: Modern Warfare begeistert ein Spieler mit 24 Kills innerhalb kürzester Zeit. Dafür hat er einen beinahe perfekten Ort im Spielmodus „Infiziert“ gefunden.

Das ist die Situation: Der reddit-User Watermelonjokes hat einen Clip der Situation geteilt und erklärt, dass er spät in eine Runde „Infiziert“ gekommen ist.

Dort versteckte er sich in einem Haus und wartete auf die zahlreichen Feinde, die schon zu seinem Einstieg auf der Map lauerten. Am Ende waren es ganze 24 Kills für den Spieler.

Gegner laufen wie Zombies in den Tod

Das ist der Clip: Auf reddit hat das Video bereits knapp 8.000 Upvotes (10. Juni, 15:50 Uhr). Wir zeigen euch den Clip hier:

Auf der Map Hackney Yard versteckt sich der Spieler in einem eingeschossigen Haus und platziert Claymores auf der Treppe nach oben. Es dauert nicht lange, da kommt eine ganze Horde an Gegnern angelaufen, die Jagd auf den Spieler machen.

Die Claymore explodiert und der Spieler feuert immer wieder ganze Magazine der Schrotflinte in die Gegner, die erneut spawnen und direkt wieder in das Haus laufen. Die Origin 12 ist sonst nicht besonders beliebt, doch hier spielt sie ihre ganzen Stärken aus.

Am Ende sind es 24 Kills innerhalb von gerade mal 30 Sekunden. Danach wird der Spieler per Messer erledigt, denn die Horde der Gegner nutzen den Moment des Nachladens, um an ihn zu gelangen.

Wieso geht das so leicht? Schuld daran ist der Spielmodus „Infiziert“. Hier startet man als „normaler“ Spieler und ein „infizierter“ Spieler muss alle anderen ebenfalls infizieren. Als Infizierter hat man nur Messer zur Verfügung und ist damit den normalen Spielern mit der Waffe unterlegen.

Hier spielte viel zusammen. Der normale Spieler hatte eine Schrotflinte, die gut für enge Kämpfe ist. Dazu kommt, dass er in einem Haus stand, das nur die eine Treppe als Eingang hatte. Die Gegner mussten also durch den engen Gang, um zu ihm zu kommen.

Wegen all dieser Punkte sah es am Ende ein wenig so aus, dass alle infizierten Spieler wie Zombies auf die Treppe rannten. Immerhin mussten sie nah genug an ihren Gegner gelangen.

Hier gibt es weitere Clips: Solche Massaker gibt es immer wieder in Modern Warfare. Ein Juggernaut sammelte beispielsweise auf der kleinen Map Shipment ganze 183 Kills.

In einem anderen Video geht es 12 Campern an den Kragen. Dort räumte ein Juggernaut ein ganzes Gegner-Nest aus und pustete alle Spieler darin weg. Diese waren völlig machtlos, denn der Juggernaut ist besser gepanzert und dadurch nur schwer zu besiegen.