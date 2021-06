Brettspiele am Prime Day: Anno 1800, Andor Junior und Catan

Am Amazon Prime Day 2021 gibt es nicht nur Hardware oder günstige Spiele, sondern auch Brettspiele. Die sind sogar besonders günstig und kosten teilweise nur die Hälfte. Wer gerne analog spielt, sollte einen Blick darauf werfen.

Anno 1800: Ein Brettspiel für Kenner

​Amazon senkt die Preise für Brettspiele und wie der Zufall es will, sind einige unserer Lieblinge reduziert. Den Anfang macht die Brettspielvariante des PC-Klassikers Anno 1800. Martin Wallace hat daraus ein forderndes und unglaublich spaßiges Spiel gemacht, das durch einfache und verständliche Regeln überzeugt, aber immer noch genügend Platz für strategische Entscheidungsmöglichkeiten und individuelle Taktiken bietet.​

Die Brettspielumsetzung ist keine direkte Adaption des PC-Aufbauspiels, sondern nimmt sich einige Kernelemente aus Anno 1800 und macht daraus etwas Neues – das klappt besser als man vielleicht vermuten würde. Primär geht es darum, die Bedürfnisse der Bevölkerung im Zeitalter der Industrialisierung zu erfüllen und Warenketten möglichst effizient zu verwalten. Und das sollte man besser machen als die Konkurrenz.

Anno 1800 ist ein Kennerspiel und geeignet für erfahrene Spieler oder Neulinge, die sich gerne in ein komplexes Regelwerk fuchsen. Gelegenheitsspieler könnten sich anfangs etwas schwer tun.

Andor Junior: Coop für Kinder ab 7 Jahren

Die Wolfsjungen haben sich in einer Zwergenmine verirrt und nun müssen die Helden von Andor zur Tat schreiten! Eile ist geboten, denn der böse Drache naht schon – und er hat natürlich Hunger. Die Spieler übernehmen in dieser, in ihrer Komplexität reduzierten, Version des Brettspielklassiker “Die Legenden von Andor” die Rolle von Magiern, Zwergen, Kriegern und Bogenschützen, kämpfen gemeinsam und retten die Wolfsjungen.

Das Wichtigste vorweg: Es wird gekämpft, aber das Spiel ist absolut kindgerecht, sowohl was den Inhalt als auch das Regelwerk angeht. Jedes Abenteuer hält andere Aufgaben bereit und da die Kinder oder die ganze Familie kooperativ spielt, gibt es auch kein Geschrei wegen unglücklicher und unverdienter Niederlagen. Hier gewinnt man gemeinsam oder an verliert gemeinsam. Aber der Schwierigkeitsgrad ist nicht allzu hoch.

A Game of Thrones Catan um 42% reduziert

Wer Catan schon in- und auswendig kennt, hat vielleicht mit dem Game of Thrones-Crossover mehr Spaß. Das Besondere daran: Ihr spielt mit- und gegeneinander. Das Spiel ist mehr als nur eine Lizenz ohne Inhalt, denn dahinter steckt ein gut durchdachtes System.

Wie in Catan üblich, baut ihr Rohstoffe ab, um zu bauen und zu wachsen. Allerdings übernehmt ihr hier die Rolle von Brüdern der Nachtwache und befestigt die Mauer gegen die Wildlinge. Das Besondere: Dabei kooperiert ihr mit den anderen Spielern, denn niemand möchte die Wildlinge in den Sieben Königslanden sehen. Zusätzlich versucht ihr aber auch, der neue Lord Kommandant der Nachtwache zu werden. Ihr müsst also klug mit euren Ressourcen hantieren, um beide Ziele zu erreichen.

Das Spiel ist nicht so komplex wie Anno 1800, aber fordernder als Andor Junior und damit die goldene Mitte. Hier können auch Gelegenheitsspieler und Fans der Serie oder Bücher bedenkenlos zuschlagen.

