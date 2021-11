Die finalen Stunden des Black Friday und Cyber Monday 2021 laufen. Wir zeigen euch die besten Deals, die ihr jetzt noch kaufen könnt.

Am 29. November 2021 um 23:59 Uhr MEZ endet die große Angebotszeit. In diesem Jahr gab es sehr gute Angebote für Nintendo Switch, 4K-Fernseher, PS5-Spiele, Smartphones und Grafikkarten. Solltet ihr bisher noch mit dem Kauf gezögert haben, dann sind nun die letzten Stunden gekommen. Sichert euch die Top-Deals des Jahres und absolute Bestpreise.

PS5 SSD: 2 TB Samsung 980 Pro zum Bestpreis

Top-Angebot: Bei OTTO könnt ihr dank des Black Friday den Speicherplatz eurer PS5 deutlich günstiger erweitern. Ihr bekommt die sehr gute Samsung 980 Pro SSD mit 2 TB im Bundle mit Far Cry 6 für PS5 für nur 279,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis.

Perfekte SSD für PS5: Die Samsung 980 Pro liefert alles, was Sony von einer PS5 SSD verlangt. Allen voran bietet sie eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.100 MB/s. Natürlich als NVMe M.2 PCIe 4.0 SSD und damit insgesamt bestens für die PS5 geeignet. Sony empfiehlt dazu noch einen Heatsink für die SSD. An dieser Stelle können wir den be quiet! MC1 Pro empfehlen.

Das sind die besten Angebote, die jetzt noch gültig sind

Wir haben euch im Laufe der Black Friday Woche bereits einige absolute Top-Angebote ausführlich vorgestellt. Die folgenden Deals solltet ihr euch auf jeden Fall noch einmal genauer anschauen:

