Amazon Black Friday: Diese Top-MMOs sind im Angebot stark reduziert

Beim Amazon Black Friday 2021 sind natürlich einige Spiele im Angebot. Darunter MMOs wie ESO und New World.

Während der Black Friday Woche könnt ihr nicht nur bei Hardware sparen, sondern euch einzelne Spiele deutlich günstiger kaufen. Dabei gibt es ein paar MMOs im Amazon Angebot zum aktuellen Bestpreis. Darunter eines, das erst im September veröffentlicht wurde.

25% Rabatt auf New World

Amazons Open-World-MMO New World bekommt ihr während des Black Friday bereits ab 29,99 Euro. Es handelt sich bei New World um ein Buy2Play, sodass keine weiteren Kosten dazu kommen. New World wurde am 28. September 2021 veröffentlicht und im November erfolgte der erste Content Patch 1.1. Im Dezember soll bereits der nächste Content-Patch folgen.

Euch erwartet eine riesige Spielwelt, die im 17. Jahrhundert auf einer fiktiven und mysteriösen Insel namens Aeternum spielt. New World bietet PvP-Massenschlachten, Crafting, Housing und PvE-Elemente wie Dungeons. Auf Steam hat das Spiel derzeit größtenteils positive Rezensionen (bei über 150.000 Bewertungen) und ist entsprechend einen Blick wert.

Top Black Friday Angebot: Ihr bekommt die Standard Edition von New World für 29,99 Euro und die Deluxe Edition für 37,49 Euro. Beides sind absolute Bestpreise.

Elder Scrolls Online Collection: Blackwood für nur 27,99 Euro

The Elder Scrolls Online hat bereits einige Jahre hinter sich gebracht und dennoch mangelt es nicht an neuem Content. Jedes Jahr gibt es mehrere DLCs und eine große Erweiterung für das Spiel. 2021 erschien zum Beispiel die Erweiterung Blackwood. Diese führt euch in Gebiete, die ihr aus The Elder Scrolls IV: Oblivion kennt und bietet eine Story rund um den Daedrafürsten Mehrunes Dagon.

Mit dem Kauf der ESO Collection: Blackwood erhaltet ihr aber nicht nur Zugriff auf die neueste Erweiterung, sondern auf alle Erweiterungen davor. Somit bekommt ihr das Grundspiel, Morrowind, Summerset, Elsweyr, Greymoor und Blackwood zum Bestpreis.

Jetzt im Amazon Black Friday Angebot kaufen:

Weitere MMOs im Angebot

Neben den beiden eher klassischen MMOs, gibt es noch weitere Spiele mit starkem Online-Modus im Black Friday Sale günstiger.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.