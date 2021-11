OTTO Black Friday Angebote: Spiele für Nintendo Switch stark reduziert

Bei den Black Friday Deals von OTTO könnt ihr Spiele wie Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 für Nintendo Switch günstiger kaufen.

Bis zum 29. November gibt es zahlreiche Black Friday Angebote bei Amazon, MediaMarkt und Saturn. Natürlich ist OTTO ebenfalls dabei und bietet derzeit die Black Friday Preview Deals an. Bei diesen erwarten euch aktuell etliche Nintendo Switch Spiele im Angebot zum Spitzenpreis. Wer also seine Switch-Spiele-Sammlung erweitern will, sollte sich diese Angebote näher anschauen.

OTTO bietet zudem bis zum 29. November 2021 eine kostenlose Lieferung und eine 0%-Finanzierung auf alles an.

10 Top-Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Darum ist das Angebot so gut: Nintendo Switch Spiele sind immer sehr preisstabil und selbst im Angebot meist nicht allzu stark reduziert. Doch OTTO knallt hier einige aktuelle Bestpreise hin. Insbesondere Zelda: Breath of the Wild gab es lange nicht so günstig wie im Black Friday Angebot von OTTO. Zusammen mit Super Mario Odyssey könnt ihr allein mit diesen beiden zwei Meisterwerke kaufen, die für etliche Stunden Spielspaß gut sind.

Neben diesen Spielen erwarten euch noch weitere im Angebot. Dazu gibt es über 800 Deals im Multimedia-Bereich. Unter anderem gibt es die Apple AirPods für nur 115 Euro, sowie Handys, Tablets und einige 4K-Fernseher deutlich günstiger.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.