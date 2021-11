Beim Black Friday 2021 bekommt ihr bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und MEDION 30 Prozent Rabatt auf 12 Monate PlayStation Plus.

Die Black Friday Woche bietet euch wieder einmal die Gelegenheit euer Abonnement für PS Plus deutlich günstiger zu verlängern. Wer also auch 2022 weiterhin jeden Monat PS Plus nutzen will, kann jetzt bei mehreren Händlern 12 Monate PS Plus zum Bestpreis kaufen.

So viel kosten 12 Monate PS Plus im Angebot: Durch die 30 Prozent Rabatt erhaltet ihr das Jahresabo für PlayStation Plus für nur 39,99 Euro.

Das Angebot gilt jeweils bis zum 29. November 2021.

Das bietet PS Plus: Allen voran könnt ihr dank des Abos eure Spiele online spielen. Des Weiteren gibt es jeden Monat Gratis-Spiele für PS4 und PS5. Im November gibt es zum Beispiel Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Knockout City und First Class Trouble kostenlos. Des Weiteren erwarten euch drei PSVR-Games.

Mit dem PS Plus Abo erhaltet ihr darüber hinaus immer wieder exklusive Rabatte im PS Store und ihr bekommt Zugriff auf die PlayStation Plus Collection für PS5-Besitzer.

Top-Angebot bei MEDION – Nochmal 5% günstiger

So erhaltet ihr den Angebotspreis: MEDION bietet ebenfalls 12 Monate PS Plus für nur 39,99 Euro an. Allerdings könnt ihr mit dem Gutscheincode BLACKWEEKGAMES noch einmal fünf Prozent sparen und somit das Abonnement für nur 37,99 Euro erhalten. Gebt den Gutschein einfach während des Bestellvorgangs ein und ihr erhaltet automatisch den Rabatt.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Deal allerdings bei MEDION noch nicht aktiv. Das sollte sich im Laufe des Freitag allerdings ändern.

12 Monate PS Plus bei Amazon, MediaMarkt & Saturn

Bei Amazon bekommt ihr die 12 Monate PlayStation Plus natürlich ebenfalls. Hier könnt ihr sogar die Mitgliedschaft für österreichische PSN-Konten kaufen.

MediaMarkt und Saturn bieten ebenfalls das Abo im Angebot an. Hier erfolgt die Lieferung des Codes nach dem Kauf per E-Mail.

