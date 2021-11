GW2 Gems bei Amazon kaufen: Im Black Friday Angebot zum Bestpreis

Bei Amazon könnt ihr im Black Friday Angebot die Guild Wars 2 Gem Card 2.000 und Path of Fire deutlich günstiger kaufen.

Mit dem Start des Black Friday am 26. November 2021 gibt es nun die Möglichkeit die Währung für den Ingame-Shop günstiger zu kaufen. Die Gem Card für GW2 ist eher selten im Angebot und entsprechend lohnt es sich.

So gut ist der Black Friday Deal: Ihr erhaltet die GW2 Gem Card mit 2.000 Edelsteinen bei Amazon für nur 20 Euro (statt 25 Euro). Das ist der aktuelle Bestpreis für die Gems und sogar günstiger als bekannte Keyseller. Von offiziellen Händlern bekommt ihr sie auf jeden Fall nirgends zu einem niedrigeren Preis.

Die Lieferung erfolgt in diesem Fall als Code per E-Mail, so dass ihr die GW2 Gems zügig nach dem Kauf im Edelstein-Shop von Guild Wars 2 einlösen könnt.

50% Rabatt auf GW2 Erweiterung Path of Fire

Neben den Edelsteinen für das Spiel könnt ihr euch derzeit die aktuelle Erweiterung Path of Fire für nur 15 Euro kaufen und euch somit auf den Release der nächsten namens End of Dragons im Jahr 2022 vorbereiten. Path of Fire führte unter anderem Mounts ein, die vielleicht besten in einem MMO. Neben Path of Fire erhaltet mit dem Kauf auch Heart of Thorns, falls ihr diese Erweiterung noch nicht besitzt.

Es ist also ein starkes Angebot, wenn ihr zu Guild Wars 2 zurückkehren wollt. Für GW2 fallen ansonsten keine weiteren Kosten an.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.