5 grandiose Anime, die euren tristen Alltag versüßen werden

Euer Tag war schrecklich und ihr braucht ein paar positive Vibes? Wir haben hier 5 Anime für euch, die euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern werden.

Hand aufs Herz: Manche Tage sind einfach Mist. Die Nachrichten gehen auf die Nerven, die Arbeit ist ätzend und soziale Kontakte sind entweder nur störend oder alle irgendwie beschäftigt. Was man da braucht, sind ein paar Stunden Flucht vor der Realität mit schönen Serien, die einfach guttun. Keine übertriebene Aufregung, kein großes Drama – einfach eine paar Stunden, in denen man sich gut fühlt. Genau solche „Feel Good“-Anime haben wir hier für euch. Viel Spaß damit.

Horimiya

Alternative Namen: Hori-san and Miyamura-kun

Genre: Romanze

Episoden: 13 (eine 2. Staffel läuft aktuell)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Dass Hori und Miyamura sich verstehen, würde auf den ersten Blick wohl kaum jemand erwarten. Hori ist hübsch und begabt in der Schule, während Miyamura eher zurückgezogen und in sich gekehrt wirkt. Doch durch einen Zufall verbringen sie ein wenig Zeit miteinander – und stellen fest, dass sie beide gar nicht so sind, wie sie sich in der Schule geben. Miyamura steht auf Rock-Musik, trägt überall Tatoos und Piercings, während Hori ziemlich tollpatschig und genau so nerdig ist. Es bahnt sich eine Beziehung zwischen den beiden an, die ihrem Bild in der Schule so gar nicht entspricht …

Was man von Horimiya erwarten sollte: Man kennt das Klischee von Romantik-Anime. Kriegen sie sich? Kriegen sie sich nicht? Warum gibt es so viele Missverständnisse? Horimiya hat nichts davon. Charaktere reden über Dinge, die ihnen durch den Kopf gehen und räumen Missverständnisse direkt aus. Dadurch wirken sie viel realer, als in so vielen anderen Anime. Und auch die sich entwickelnde Liebesgeschichte ohne übertriebene Dramatik – aber mit jeder Menge Herz und Humor – kann einfach überzeugen. Es gibt kaum eine Serie, die so „Wholesome“ ist wie Horimiya.

Spice and Wolf

Alternative Namen: Ookami to Koushinryou

Genre: Abenteuer, Fantasy

Episoden: 25 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Amazon Prime Video (Staffel 1)

Das mächtige Wolfs-Wesen Holo wird jährlich für die reichhaltige Ernte verehrt. Doch mit den voranschreitenden Jahren nimmt die Verehrung ab und Holo wird zu einem reinen Mythos – zumindest bis der Händler Kraft Lawrence in das Dorf kommt. Holo entschließt sich, sein „Geschäftspartner“ zu werden und reist fortan mit ihm durch die Welt. Während die hübsche Holo ihm beim Führen von Verhandlungen hilft, kommt Lawrence seinem Traum eines eigenen Geschäfts näher – und muss zugleich mit den Eigenheiten dieser Wolfsgottheit umgehen, die zumeist doch weitaus intelligenter ist, als es auf den ersten Blick erscheint.

Was man von Spice and Wolf erwarten sollte: Spice and Wolf legt nicht nur Wert auf sympathische Charaktere, sondern auch auf den Wirtschafts-Aspekt der Welt. Wie verschiedene Waren in Verbindung miteinander stehen oder wie unterschiedliche Händler-Gilden um ihre Kooperation feilschen ist wohl in keinem anderen Anime so interessant gestaltet wie in Spice and Wolf. Das Thema mag beim Lesen trocken wirken – doch gebt dem Anime eine Chance, ihr werdet sicher positiv überrascht.

