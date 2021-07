So bekommt ihr einen Top-Weltkriegs-Shooter gerade kostenlos auf dem PC

Fans von epischen Gefechten auf den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs werden sich freuen, denn aktuell gibt es ein Top-Game des Genres kostenlos in der PC-Version. Lest hier, was ihr tun müsst, um den Shootern Battlefield 1 gerade kostenlos zu bekommen.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist von Battlefield 1 in der PC-Version. Das Spiel kam zwar schon 2016 heraus, begeistert aber noch immer tausende Spieler allein über Steam (via steamcharts.com). Als eine von mehreren Soldatenklassen bekämpft ihr eure Feinde in den brutalen Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs. Dabei kommen auch recht abgedrehte, an Steampunk erinnernde Waffen und Fahrzeuge zum Einsatz.

Das Spiel ist trotz seines Alters zu empfehlen und hat in unserer Liste der besten Multiplayer-Shooter ab 16 Jahren Platz 5 von 6 belegt.

So bekommt ihr das Spiel umsonst: Wenn ihr Battlefield 1 für den PC ohne weitere Kosten haben wollt, dann solltet ihr ein Abo bei Amazon Prime haben. Bei der Zugehörigen Seite „Prime Gaming“ gibt es regelmäßig Goodies für Spiele und manchmal sogar komplette Games umsonst. Das ist derzeit bei Battlefield 1 der Fall. Geht einfach wie folgt vor:

Meldet euch bei Amazon Prime Gaming an (via Amazon.com)

Scrollt runter bis zur Abteilung „Spiele mit Prime“

Dort findet ihr unter anderem Battlefield 1

Klickt auf „Einlösen“ und ihr bekommt einen Code

Den müsst ihr dann beim Origin-Launcher von EA aktivieren und ihr bekommt das Spiel zum Download

Battlefield 1 und Battlefield V kostenlos bei Prime Gaming

Wie lange gilt das Angebot? Das Gratis-Angebot für Battlefield 1 gilt ab sofort bis zum 4. August 2021. Schaut also zu, dass ihr das kostenlose Spiel bis dahin abgeholt habt.

Was kommt da noch? Mit Battlefield 1 ist noch lange nicht Schluss. EA will weitere Battlefield-Spiele kostenlos unters Volk bringen. Daher gibt es ab dem 2. August den Nachfolger Battlefield V ebenfalls kostenlos auf Origin.

Das Angebot über die vorigen Battlefield-Titel auf Amazon Prime Gaming ist vor allem jetzt eine gute Idee. Denn am 22. Oktober 2021 erscheint bereits der 6. Teil der Serie, das heiß ersehnte Battlefield 2042. Darin wird das bereits aus den alten Teilen bekannte Gameplay um weitere Features erweitert. In unserem Hub findet ihr alles, was ihr zum neuen Shooter wissen müsst:

Battlefield 2042: Alle bekannten Infos zum Multiplayer-Shooter – Release, Beta, Setting