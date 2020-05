Die Streamerin BadBunny hat auf Twitch eine Nische für sich entdeckt. In ihren Twitch-Clips ist sie eine Art virtuelle Domina, die von ihren Zuschauern Geld fordert und sie harsch angeht. Ihre neueste Ansage ist es, dass zwar jedes Leben wertvoll ist, ihr Leben aber viel wertvoller als das ihrer Zuschauer. Sie sagt, das sei sarkastisch gemeint gewesen.

Das ist BadBunny: Die Streamerin hat 124.000 Follower und spielt durchaus mal Games wie Minecraft oder Starcraft 2. Bekannt ist sie aber für ihre „Just Chatting“-Streams. Da schauen ihr im Schnitt 260 Leute zu.

Die Streamerin ist im Januar 2020 bereits aufgefallen. Da ging ein Twitch-Clip mit ihr viral. In diesem Clip forderte sie in einem ruppigen Ton ihre Zuschauer dazu auf, sie zu abonnieren. Das koste ja nur 5$ im Monat. Wie könne man Stunden Zeit haben, um Twitch zu sehen, aber keine 5$, um sie zu abonnieren, war damals ihre Frage.

„Gib mir verdammt noch mal Geld“

Das sind die neuen Clips: In einem fast 8-stündige „Just Chatting“-Stream vom 11. Mai machte die Streamerin in einer kurzen Passage erneut klar, was für sie wichtig ist: Geld.

So sagt ein Zuschauer im Chat, „Er respektiere sie für alles, was sie anbiete“.

BadBunny:

Dann gib mir das verdammte Geld. Das ist die Art, wie ich bemerke, dass du Respekt für mich hast, indem du mir Geld gibt. Hast du das verstanden? BadBunny auf Twitch

Später im selben Stream sagte sie zu den Zuschauern:

„Mein Wert ist so viel höher als all der gesammelte Wert von euch allen im Chat. Ich weiß, dass jedes Leben wertvoll ist, aber mein Leben ist viel wertvoller als eures.“ BadBunny auf Twitch

Das sind die Reaktionen: Turnier-Veranstalter Daniel „Keemstar“ Keem hat den Clip auf Twitter veröffentlicht und tatsächlich regen sich einige Nutzer über die Streamer auf (via twitter).

Allerdings sagt einer der größten Stars von Twitch, summit1g, BadBunny würde nur „trollen“.

Er glaubt offenbar, dass die Streamerin mit diesen Clips gezielt provozieren und für Aufmerksamkeit sorgen möchte.

BadBunny sagt, sie sei sarkastisch, mache Witze

Das steckt dahinter: Um auf Twitch erfolgreich zu sein, gibt es verschiedene Wege.

Ein Streamer wie Dr Disrespect hat gezeigt, dass man als „negative Kunstfigur“ seine Zuschauer unterhalten kann, indem man sich so verhält, wie man sich eigentlich nicht verhalten sollte.

Dr Disrespect tritt großspurig, laut und machohaft auf. Er lügt schon mal dreist in die Kamera, sagt danach, das sei ihm völlig egal. Die Fans lieben ihn dafür.

Dient Dr Disrespect als Vorbild für eine negative Kunstfigur?

Laut Tweets von BadBunny meinte sie ihre Aussagen „betont sarkastisch“. Sie habe Witze gemacht und amüsiere sich jetzt, dass die offenbar nicht verstanden werden.

Ihr ganzer Auftritt auf Twitter scheint darauf zu beruhen, sich aggressiv mit ihren männlichen Fans zu beschäftigen.

So sagte sie, es würde sie besonders quälen, wenn man ihr Bilder zeigt, wie man 5$-Dollar-Scheine isst.

Ihre Masche scheint es zu sein, mit ihren Fans in eine Art „Der zeig ich’s jetzt“-Beziehung zu treten. Dabei provoziert sie auf unterschiedlichste Arten.

Viele ihrer Tweets drehen sich um linke politische Ansichten, sind etwa kapitalismuskritisch, gleichzeitig fordert sie in Clips aber Geld von den Zuschauern.

So sah sie in dem fast 8-stündigen Stream, aus dem die kurzen Clips sind, etwa die Michael-Moore-Doku „Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte.“

Streamerinnen wie InvaderVie wird vorgeworfen, auf Twitch „wie ein Camgirl“ aufzutreten.

Eine Streamerin, die sich auf Twitch zuletzt ähnlich verhielt, war die Streamerin InvaderVie: Sie forderte von ihren Zuschauern Geld, auch wenn die arbeitslos wären. Das sei kein Grund, sie nicht zu unterstützen.