2 Babys wurden geboren, bei denen ein PS5-Controller eine wichtige Rolle bei der Zeugung übernahm

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Großes Forschungsumfeld in den USA: Dabei ist „Overture Life“ nicht das einzige Unternehmen, welches mit verschiedenen Ideen die Kosten senken möchte. In den USA soll es insgesamt ein halbes Dutzend Start-ups geben. Das hier genannte Institut hat aber von Investoren das meiste Geld eingetrieben: insgesamt 37 Millionen US-Dollar.

Außerdem will man die Hürde senken, dass mehr Menschen Kinder bekommen können, denen so eine Aktion bisher noch zu teuer ist. Denn wenn so ein Gerät bei jedem Arzt in der Praxis stehe, würde das die Kosten deutlich senken.

Warum macht man das? Eine künstliche Befruchtung kann in den USA mehrere zehntausend Euro kosten, benötigt viele teure Geräte und ist oft mit hohem Aufwand verbunden. Das Start-Up „Overture Life“ erklärte, dass man mit diesem Verfahren die Kosten deutlich senken wolle. Damit könne man in Zukunft mehr Menschen eine künstliche Befruchtung ermöglichen.

Einem Roboter, der mit einem “PS5 DualSense”-Controller gesteuert wird, ist es gelungen, menschliche Spermien in menschliche Eizellen zu injizieren. Mittlerweile wurden in den USA 2 Mädchen geboren.

Insert

You are going to send email to