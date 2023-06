Avatar: Frontiers of Pandora Collector’s Edition: Vorbestellungen für PS5 & Xbox bei Amazon gestartet

Sichert euch jetzt die Avatar: Frontiers of Pandora Collector’s Edition für PS5 und Xbox Series X bei Amazon mit exklusiven Bonusinhalten.

Vergangene Woche hat Ubisoft während dem hauseigenem Showcase Ubisoft Forward zahlreiche neue Spiele angekündigt. Darunter auch Avatar: Frontiers of Pandora. Fans der Filmreihe von James Cameron können die fantastische Welt von Pandora ab dem 7. Dezember 2023 endlich selbst erkunden. Die Vorbestellungen für das Hauptspiel sind schon vor einigen Tagen gestartet. Dabei waren bisher aber nur die Standard- und Gold-Edition verfügbar.

Seit heute, und bisher nur bei Amazon, gibt es auch die Limited und Collector’s Edition im Vorverkauf. Bei der Limited Edition scheint es sich um eine Amazon-exklusive Variante der Standard-Edition zu handeln.

Die Limited Edition wird voraussichtlich noch länger verfügbar sein. Wenn ihr hingegen die Collector’s Edition haben wollt, dann solltet ihr nicht lange zögern, weil diese Sammlerstücke erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sind.

Das steckt in der Collector’s Edition

Das wohl auffälligste an der Avatar: Frontiers of Pandora Collector’s Edition ist die ca. 35 cm große Na’vi-Statue. Hier die komplette Liste an Inhalten der Sammlerbox:

Na’vi-Statue 35 cm

Spiel

Steelbook

Bauplan eines AMP-Anzug (Format A2)

Artbook mit 128 Seiten

drei Lithographien

Echtheitszertifikat

Notizbuch

Sammlerbox

alle digitalen Inhalte der Ultimate Edition

Das sind alle Inhalte der Collector’s Edtion

Zu den Inhalten der Ultimate Edition gehören unter anderem die beiden Erweiterungen und eine Bonusmission, die auch in der Gold-Edition enthalten sind, sowie weitere Ingame-Extras.

Inhalte der Limited Edition

Mit der Limited Edition erhaltet ihr neben dem Preorder-Bonus, der für alle Versionen gilt, auch das Sarentu Hunter Equipment Paket. Dieses beinhaltet ein spezielles Outfit und eine besondere Waffe für euren Charakter. Egal, welche Version von Avatar: Frontiers of Pandora ihr euch vorbestellt und wo ihr sie kauft, bekommt ihr zusätzlich das Child of Two Worlds Pack. Dieses besteht aus einem weiteren Outfit und einem Waffenskin.

Die Inhalte der Limited Edition

Wenn ihr euch für Angebote auf PC-Hardware, Gaming-Zubehör und mehr interessiert, solltet ihr bei unserer Deal-Übersicht am besten ein Lesezeichen dalassen. Hier stellen wir nämlich jeden Tag spannende Aktionen und aktuelle Schnäppchen für euch ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!