Streamer kauft live auf Twitch Gold für ein MMORPG – Wird gebannt

Ein Spieler wollte sich im MMORPG ArcheAge Unchained auf einer russischen Seite illegal Gold kaufen. Das tat er, während er live auf Twitch seinen Bildschirm übertrug. Er entschuldigte sich bei den Zuschauern: „Falsches Tab.“ Doch der Bann im MMORPG kam – sogar der Goldseller wurde erwischt.

Das hat der Streamer gemacht: AluQQ ist ein kleiner Streamer auf Twitch mit 500 Followern.

Im Schnitt schauen ihm 12 Zuschauer zu, wenn er Spiele wie Terraria, Path of Exile oder eben das MMORPG ArcheAge spielt.

In einem Stream vor einigen Tagen entschied sich AluQQ dazu, Gold zu kaufen. Offenbar verlor er dabei aber die Kontrolle darüber, was auf seinem Stream gezeigt wurde und was nicht. Er sagte den Zuschauern „Er brauche mal eine Sekunde“ und war plötzlich auf einer russischen Goldseller-Seite.

Der Streamer merkte rasch, dass sein Besuch auf der Seite übers Netz ging, und sagte: „Sorry Leute, das war das falsche Tab.“

Im Twitch-Clip bricht er den Goldkauf ab. Doch hat er einen anderen Goldkauf über diese Seite doch durchgezogen und wurde dafür bestraft.

Lohnt sich ArcheAge Unchained 2020? Das sagen Spieler zuletzt

Spieler wird live im Stream gebannt

So ging das aus: Der Streamer wurde letztlich noch live auf Twitch aus ArcheAge Unchained verbannt.

Offenbar hatten Spieler ihn gemeldet oder Gamigo-Mitarbeiter hatten den Stream sogar live gesehen.

Der Twitch-Streamer sagte daraufhin, er habe „nur 5000 Gold“ gekauft. Das sei ein Zehntel von dem, was er sich sonst holt. Auch der Goldseller, der ihm das Zeug verkauft hat, sei gebannt worden.

AluQQ sagt, das sei ein Fehler, zu dem er stehen müsse.

Der Goldseller war offenbar ebenfalls überrascht, wie schnell der Bann kam. Quelle: MMORPG.org.pl

AcheAge: Goldkäufer wird wegen 12€ gebannt

Wie viele hätte das gekostet? Wir haben auf MeinMMO versucht, nachzuvollziehen, um welche Summe es da etwa ging. Wir sind auf der Goldseller-Seite bei 945 Rubel angelangt.

Der Streamer selbst hat wohl, wie aus Screenshots hervorgeht, 950 Rubel bezahlt, das entspricht etwa 12 Euro und 15 Cent.

Goldselling – Das Untergrund-Milieu der MMORPGs

Das steckt hinter Goldselling: Auf einer Goldsellerseite eines Drittanbieters können Spieler für echtes Geld die Spielwährung Gold in MMORPGs wie ArcheAge Unchained kaufen.

Die Bezahlung in der echten Welt findet über Services wie PayPal oder andere Dienste statt.

Die Ingame-Abwicklung solcher Deals geschieht oft unter etwas konspirativen Bedingungen in den MMORPGs , ähnlich wie sich Kriminelle in Filmen oft irgendwo in Parkhäusern treffen, werden solche Deals in MMORPGs häufig an bestimmten Orten abgewickelt oder sind mit spezifischen Absprachen verbunden:

Derartige „Real Money Transactions“ (RMT) sind von den Betreibens eines MMORPGs nicht erwünscht, verstoßen meist gegen die Regeln und werden von vielen MMORPG-Entwicklern streng verfolgt.

Ehrliche Spieler werden von dem Spam der Goldseller oft genervt.

Blizzard hat 2017 bei WoW die „WoW-Marke“ eingeführt, um solches Goldselling zu verringern – sie haben praktisch den Spielern offiziell erlaubt, Gold gegen Geld zu tauschen, aber unter klaren Bedingungen

Goldsellen ist dann doch ein relativ banaler Job.

Wir haben auf MeinMMO einmal einen professionellen Goldseller aus Deutschland interviewt. Der sagte, er habe mit 19 schon 1500$ im Monat gemacht, aber das sei ein Knochenjob. Am Ende hatte er zwar eine eigene Wohnung, stand aber kurz vorm Burnout.