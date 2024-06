Archäologen fanden einen Schatz aus seltsamem Metall – Jetzt weiß man, dass es sich um außerirdisches Eisen handelt

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Mehr archäologische Funde: Auch der Chiphersteller Intel hat jetzt Bekanntschaft mit Archäologen gemacht. In Magdeburg wollte man eine neue Fabrik bauen, doch dann kamen gleich mehrere Probleme dazwischen: Intel wollte eine riesige Fabrik für Prozessoren in Deutschland bauen, doch jetzt machen Boden und die Steinzeit Probleme

Was bedeutet die Entdeckung? Diese Entdeckung lässt die Forscher den Schatz auch deutlich später datieren. Derzeit vermutet man, dass die Gegenstände vom Ende der Bronzezeit stammen müssen. Also einer Zeit, wo auf der Erde noch keine großen Mengen Eisen hergestellt wurden und auch noch nicht im Gebrauch waren. Das geschah erst 400 Jahre später.

Sie enthalten auch andere chemische Neben- und Spurenelemente, von denen Kobalt eines der wichtigsten ist. Der Nickelgehalt in terrestrischem Eisen ist jedoch im Allgemeinen gering oder sehr gering und häufig in der Analyse nicht nachweisbar.

Was ist das Besondere an dem Metall? 2007 kontrollierte man den Schatz erneut und entnahm mikroskopisch kleine Proben von den Objekten in Form von Rostflocken. Doch die Untersuchungen brachten keine neuen Erkenntnisse.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to