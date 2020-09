Als Prime-Mitglied könnt ihr nun über 30 Filme bei Amazon Prime Video im Angebot für nur 97 Cent leihen. Darunter Bad Boys 3 und 1917.

Es gibt bei Amazon einmal mehr die Chance euer Film-Wochenende besonders interessant zu gestalten. Jeden Monat könnt ihr ausgewählte Filme für nur 97 Cent bei Prime Video leihen. Dieses Mal erwartet euch dabei ein schöner Mix aus aktuellen und älteren Filmen.

Die Aktion ist bis zum 6. September gültig und leihen könnt ihr die Filme nur als Amazon Prime-Mitglied.

Kein Amazon Prime? Kein Problem! Wer das Abonnement noch nicht hat, kann sich einfach einen kostenlosen Probemonat für Amazon Prime sichern. Dieser lässt sich im Anschluss direkt kündigen und somit entstehen euch keine Zusatzkosten.

Filme bei Prime Video schauen: Alle geliehenen Filme stehen euch 30 Tage in euer Prime-Videobibliothek und in der App zur Verfügung. Die Prime Video-App könnt ihr auf einer Vielzahl an Smart-Geräten nutzen.

Fangt ihr einen Film an zu schauen, dann bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden ihn zu Ende zu sehen, bevor er aus eurem Account verschwindet.

Bad Boys 3, 1917, Aquaman & Kids für 97 Cent leihen

Kleine Auswahl an Filmen: Euch stehen insgesamt über 30 Filme zum Leihen zur Wahl. Wir haben zehn davon für euch herausgesucht. Darunter natürlich aktuelle Filme wie Bad Boys for Life und 1917.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.