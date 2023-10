Nur noch heute am Prime Day: Eine der besten Gaming-Mäuse überhaupt ist jetzt knallhart reduziert

Noch bis heute Abend könnt ihr euch am Amazon Prime Day mit der Logitech G502 Hero eine der besten Gaming-Mäuse im Angebot sichern.

Heute Abend um 23:59 Uhr endet der zweite Prime Day des Jahres. Höchste Zeit also, wenn ihr von den unzähligen guten Deals und Angeboten profitieren möchtet. Eines davon ist die Logitech G502 Hero. Die kabelgebundene Gaming-Maus ist ein Allrounder und ein echter Klassiker. Am Prime Day könnt ihr sie euch für nur 34,99€ sichern. Der Versand ist dabei komplett kostenlos.

Logitech G502 Hero: Eine der besten Gaming-Mäuse im Angebot

Die G502 Hero punktet mit einer Reihe von Stärken, die die gesamte G502-Serie auszeichnen. Sie liegt erstklassig in der Hand, bietet ganze 11 programmierbare Tasten und den präzisen HERO 25K-Sensor. Im Lieferumfang sind mehrere Gewichte enthalten, mit denen ihr die Maus schwerer machen und so auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. Schicke RGB-Beleuchtung rundet das hervorragende Paket wunderbar ab.

Kabellose Alternative: Logitech G PRO X SUPERLIGHT

Die G PRO X SUPERLIGHT richtet sich besonders an kompetitive Spieler, die in schnellen Spielen auch noch die allerletzten Prozentpunkte herausholen wollen. Wie es der Name verrät, ist die Maus extrem leicht. Sie funktioniert außerdem wireless, ihr müsst euch also nicht mit einem nervigen Kabel herumschlagen.

Die programmierbaren Tasten wurden auf fünf reduziert und die Akku-Laufzeit beträgt bis zu 70 Stunden mit nur einer Aufladung. Für alle Puristen und Shooter-Fans ist diese Gaming-Maus genau richtig. Und am Prime Day bekommt ihr sie sogar günstiger. Aktuell kostet die G PRO X SUPERLIGHT von Logitech nämlich nur noch 85,40€.

