Der Prime Day endet in wenigen Stunden: Diese 5 Angebote solltet ihr nicht verpassen

Der Amazon Prime Day 2023 endet um Mitternacht. Wir stellen euch 5 Angebote vor, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Ihr wollt vor dem Ende des Prime Day nochmal ordentlich zuschlagen, wisst aber nicht, welche Deals sich wirklich lohnen? Kein Problem! Wir zeigen euch 5 Top-Angebote, die ihr euch jetzt noch schnappen könnt.

LG-OLED-TV zum Tiefstpreis

Den Anfang macht direkt ein echter Hammer: Dieser LG-OLED-TV im schicken Gallery-Design mit 55 Zoll war noch nie so günstig wie jetzt. Schnappt euch den Fernseher jetzt für nur 1139,05€ und genießt eure Filme, Serien, Sport und Games in Zukunft in der wohl besten Bildqualität, die ihr aktuell finden könnt. Hier gibt’s noch mehr Infos:

AirPods und andere Kopfhörer richtig günstig

Ohne Musik, Podcasts und Hörbücher geht heute nichts mehr. Egal, ob ihr beim Telefonieren die Hände freihaben wollt, unterwegs eure Lieblingssongs und -Shows genießen möchtet oder euch beim Zocken mit euren Mitspielern absprechen müsst: Gute Kopfhörer oder ein passendes Headset sind unverzichtbar.

Beim Prime Day findet ihr die ganze Palette von verschiedenen AirPods, über die beliebten Sony WH-1000XM4 bis hin zu spannenden Gaming-Headsets für jeden Geldbeutel. Jetzt zuschlagen:

Der ultimative Gaming-Monitor

Was bringt euch ein sündhaft teuer Gaming-PC mit erstklassiger Leistung ohne den passenden Gaming-Monitor, um eure Spiele auch ordentlich wiederzugeben? Dieses Modell von LG kommt aus dem obersten Regal und bietet mit OLED, UWQHD und 240Hz wirklich alles, was ihr euch wünschen könnt. Am Prime Day ist der Bildschirm jetzt so günstig wie noch nie:

Grafikkarten im Angebot

Wenn ihr eurem Gaming-PC ein Performance-Upgrade verpassen möchtet, bieten sich diese NVIDIA-Grafikkarten von MSI an. Hier findet ihr verschiedene, leistungsstarke Modelle zu hervorragenden Preisen:

Noch mehr Möglichkeiten, um euren Gaming-PC auf die nächste Stufe zu heben, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Guthaben für eure Games

Ihr spielt League of Legends oder Valorant? Perfekt! Am Prime Day ist nämlich Guthaben für genau diese beiden Riot-Titel im Angebot. Es gibt 20% Rabatt, 100€ LoL-Guthaben kosten also nur noch 80€, womit ihr 20€ quasi geschenkt bekommt! Hier gibt’s alle Infos:

