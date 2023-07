6 Schnäppchen am Prime Day, mit denen ihr eurem Gaming-PC ein Upgrade verpassen könnt

Ihr wollt eurem Gaming-PC am Prime Day ein günstiges Upgrade verpassen, wisst aber nicht, was sich lohnt? Wir stellen euch 6 Deals vor.

Der Amazon Prime Day 2023 läuft seit fast 20 Stunden und hat somit schon bald seine Halbzeit erreicht. Bei der Vielzahl von guten Angeboten die Übersicht zu behalten, ist nicht immer einfach. Wir haben für euch 6 gute Möglichkeiten, euren Gaming-PC zu verbessern, herausgesucht.

Ein neuer Monitor für euren Gaming-PC

Was bringt der beste Gaming-PC, wenn ihr nicht den richtigen Bildschirm vor der Nase habt? Was “richtig” bedeutet, hängt dabei natürlich immer von euren Bedürfnissen ab. Glücklicherweise gibt es am Prime Day eine breite Palette von teuren High-End-Modellen wie dem LG UltraGear OLED mit UWQHD und 240Hz bis hin zu günstigen Einstiegsmodellen für unter 200€.

Hier gibt’s mehr Infos zu den Deals:

SSD am Prime Day kaufen

Ein günstiges und doch effektives Upgrade für euer System ist in vielen Fällen eine neue SSD. Gerade im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten bieten die deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten, was Downloads (bei der passenden Internetverbindung) und Ladezeiten angenehm verkürzt.

Beim Prime Day sind verschiedene Modelle im Angebot. Dieses Modell mit 2TB eignet sich auch für die PS5, diese SSD von Crucial ist etwas langsamer, kommt dafür aber mit massiven 4TB Speicher. Externe SSDs bieten sich vor allem an, wenn ihr ein Backup geplant habt oder eure Daten sicher mitnehmen möchtet.

Grafikkarte upgraden

Geschwindigkeit allein reicht natürlich nicht, wenn ihr aktuelle Spiele mit maximalen Details, Raytracing und hohen FPS genießen wollt. Dafür braucht ihr dann die nötige Grafikpower, die ihr mit einer NVIDIA GeForce-Grafikkarte bekommt.

Verschiedene Modelle sind am Prime Day wirklich extrem günstig zu haben:

Wie wärs mit einer neuen CPU?

Der Prozessor ist so etwas wie das Herzstück eures Gaming-PCs. Von hier aus werden alle Prozesse gesteuert und eine veraltete CPU kann mitunter euer ganzes System ausbremsen. Auch hier sind mehrere aktuelle Modelle von Intel richtig ordentlich reduziert:

Dem Ruckeln ein Ende setzen: RAM aufrüsten

Gerade, wenn euer Gaming-PC mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt oder ihr Videos und Fotos bearbeitet und rechenintensive Spiele zockt, stößt der Arbeitsspeicher schnell an seine Grenzen. Mit einem Upgrade auf 16GB oder 32GB setzt ihr dem Ruckeln ein Ende. Am Prime Day geht das sogar besonders günstig:

Arbeitsspeicher am Prime Day Mehr zum Thema Stillt euren Speicherbedarf mit DDR5-RAM Kits von Corsair von Maximilian Schütz

Prime Day: In Zubehör investieren

Klar, Zubehör macht euren Gaming-PC nicht unbedingt besser, mehr Spaß habt ihr damit aber trotzdem. Wenn euer Setup aus PC und Monitor also steht, könnte eventuell eine neue Gaming-Maus, eine Tastatur oder ein Headset euer Herz höher schlagen lassen. Oder ihr baut euch direkt einen Sim-Racing-Rig zusammen.

Zwei bei vielen Spielern beliebte Mäuse von Logitech bekommt ihr gerade übrigens stark reduziert:

Noch mehr starke Angebote findet ihr außerdem in unserem Prime Day Hub und in unserem Live-Ticker, in dem wir euch regelmäßig über brandaktuelle Schnäppchen informieren:

Auch unsere Deal-Übersicht ist immer eine gute Adresse, wenn ihr euch für Gaming-, Hardware- und Multimedia-Deals interessiert. Hier stellen wir euch jeden Tag neue Angebote und Aktionen ausführlich vor.