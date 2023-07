Prime Day: Schnappt euch jetzt diesen krassen OLED-Gaming-Monitor mit UWQHD & 240Hz zum Tiefstpreis

Der nächste Prime Day Knaller ist da: Schnappt euch jetzt einen OLED-Gaming-Monitor von LG mit UWQHD & 240Hz im Tiefstpreis-Angebot!

Nachdem sie den TV-Markt auf links gedreht hat, fasst die OLED-Technologie jetzt auch bei Monitoren immer mehr Fuß. Wenn ihr die besten Kontraste und Farben wollt, kommt ihr nicht um ein solches Modell herum. Zum Prime Day gibt es jetzt einen Gaming-Monitor von LG günstig wie nie im Angebot:

OLED-Gaming-Monitor im Angebot

High-End: Es handelt sich hier um den LG 45GR95QE-B mit 45 Zoll. Der OLED-Gaming-Monitor setzt auf ein Curved-Design für bessere Immersion, UWQHD für messerscharfe Bilder und eine Bildwiederholrate von 240Hz, mit der eure Games flüssiger als Wasser laufen.

Das ist das Angebot: Bei Amazon könnt ihr euch den LG 45GR95QE-B jetzt im Rahmen des Prime Days für nur 1299€ sichern. Der Versand ist kostenlos.

Die UVP des Monitors ist mit 1799€ angegeben. Bisher war das Modell noch nie günstiger im Angebot als jetzt. Preise unter 1400€ sind schon eine echte Ausnahme. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: LG 45GR95QE-B im Angebot!

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Diagonale 44.5″/​113cm Auflösung 3440×1440, 21:9, 84ppi Bildwiederholfrequenz 240Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium,

NVIDIA G-Sync Compatible zertifiziert,

VESA certified AdaptiveSync 1.1, HDMI VRR Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

Wenn ihr wissen wollt, wie sich der Gaming-Monitor in der Praxis schlägt, bietet sich ein Blick in die Reviews an. Die Hardware-Experten von rtings.com vergeben etwa in der Kategorie Gaming starke 9,0 Punkte und kommen dabei zu folgendem Fazit:

Der LG 45GR95QE-B ist fantastisch für Spiele geeignet. Seine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ist ideal für Spiele mit hoher Bildwiederholrate, und er bietet außerdem FreeSync VRR-Unterstützung und G-SYNC-Kompatibilität, um Tearing zu reduzieren. Dank der geringen Verzögerung bei der Eingabe fühlt sich das Spielen reaktionsschnell an, und die Reaktionszeit ist bei den meisten Signalen schnell. Sein OLED-Panel liefert außerdem perfekte Schwarztöne, was für Spiele in dunklen Räumen ideal ist.

Pro 45-Zoll-Bildschirmgröße

Nahezu unendlicher Kontrast

Perfekte schwarze Gleichmäßigkeit

240Hz Bildwiederholfrequenz mit VRR

Schnelle Reaktionszeiten Contra Burn-In bei langanhaltender Nutzung möglich

Matte Beschichtung führt zu einer gewissen Unschärfe

