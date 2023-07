Nvidia-Grafikkarten am Prime Day: Hier gibt’s die fettesten Rabatte

Die Prime-Day-Angebote machen auch vor den Grafikkarten nicht halt. Hier findet ihr die größten Rabatte auf GPUs von Nvidia.

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um eurem Gaming-PC ein Grafikkarten-Upgrade zu verpassen. Denn Amazon bietet euch am Prime Day 2023 starke Rabatte auf Mittelklasse-GPUs.

Hier könnt ihr am meisten sparen

Für alle, die ihren PC für kleines Geld aufrüsten wollen, sind diese Angebote perfekt. Die Custom-Modelle der RTX 3060 sowie RTX 3060 Ti deutlich unter 400€. Beide Varianten richten sich an Spieler, die bevorzugt in Full-HD zocken und dabei jedes Detail aus ihren Games herausholen wollen. Das Titanium-Modell bringt dabei in allen Belangen etwas mehr Leistung auf den Tisch, kostet aber nur geringfügig mehr. Das sind die Angebote:

Aber es geht noch günstiger. Für Spiele, die grafisch weniger anspruchsvoll sind als die neusten AAA-Blockbuster sind die Angebote für die GTX 1660 Super und 1650 wie gemacht. Es gibt zahlreiche Games wie League of Legends oder World of Warcraft, die sich seit 10 Jahren oder länger einer großen aktiven Community erfreut. Wenn ihr also eure in die Jahre gekommene Grafikkarte für einen sehr kleinen Preis austauschen wollt, solltet ihr euch diese Deals genauer ansehen.

Kein Angebot verpassen

In unserem Live-Ticker zum Amazon Prime Day 2023 halten wir euch über die besten Angebote während der zweitägigen Rabattschlacht auf dem Laufenden. Schaut rein, um nichts zu verpassen.

Behaltet außerdem immer unsere Deal-Übersicht im Auge, wenn ihr euch für spannende Gaming- und Hardware-Angebote interessiert. Hier zeigen wir euch nämlich jeden Tag, wo ihr die besten Rabatte findet und welche Sales sich wirklich lohnen. Schaut vorbei!