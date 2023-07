Amazon schenkt euch am Prime Day 20€ Guthaben für LoL und Valorant: So geht’s

Zum Amazon Prime Day bekommt ihr Guthaben für alle Riot Games Spiele reduziert – effektiv schenkt euch Amazon damit Geld.

An alle MOBA-Experten, Hero-Shooter Connaisseure und Karten-Spieler: Dieses Angebot dürft ihr auf keinen Fall verpassen! Das ist die Gelegenheit, euch in League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics oder Legends of Runeterra Skins oder andere Inhalte zu kaufen.

So einfach bekommt ihr das Gratis-Guthaben

Die Aktion ist schnell erklärt: Alle Guthaben Karten sind um 20% reduziert. Kauft ihr euch also 100€ Guthaben, zahlt ihr nur 80€ – somit bekommt ihr effektiv 20€ geschenkt! Jetzt könnt ihr euch endlich den zehnten Teemo-Skin kaufen, euren Lieblings-Valorant-Agenten mit einem neuen Outfit versehen oder in Legends of Runeterra Karten freischalten. Sowohl die Valorant-, als auch die LoL Guthaben Karten könnt ihr beim jeweils anderen und in TFT & LoR einlösen.

Valorant Guthaben kaufen:

LoL Guthaben kaufen:

