Bei Amazon könnt ihr euch noch Last Minute Geschenke zu Weihnachten sichern. Darunter ein Amazon Gutschein und das iPhone von Apple.

Nur noch am heutigen Montag bis 18 Uhr MEZ könnt ihr bei Amazon als Prime-Mitglied Geschenke für Weihnachten bestellen und erhaltet sie noch am 24. Dezember. Dies ist also die letzte Chance, um das ein oder Geschenk zu kaufen.

Im Angebot bei Amazon bekommt ihr zum Beispiel das iPhone XS zum Bestpreis und Produkte wie Gaming-Tastaturen und Mäuse von Logitech deutlich günstiger.

Amazon Gutschein nach freier Wahl

Ohne Lieferzeit kaufen: Der Vorteil eines Amazon Gutscheins liegt auf der Hand. Dieser ist digital und somit unabhängig von Lieferzeiten. Ihr erhaltet ihn direkt nach dem Kauf und könnt diesen an Weihnachten verschenken.

Mit dem Gutschein können eure Liebsten dann nach Weihnachten bei Amazon die ein oder anderen Angebote nutzen und sich ihre größten Wünsche einfach selbst erfüllen.

Amazon Gutschein gestalten: Den Gutschein von Amazon könnt ihr sogar recht frei gestalten und ihn per E-Mail, per SMS oder als Link verschicken.

Beim Betrag seid ihr ebenfalls frei und könnt alles von 15 Cent bis zu 5.000 Euro angeben.

