Amazon Black Friday: Filme bei Prime Video für nur 97 Cent leihen

Top-Filme für nur 97 Cent leihen: Unter den über 300 Filmen im Angebot bei Amazon Prime Video finden sich neue Filme wie Ghosts of War und Nightlife. Des Weiteren gibt es aber auch eine Vielzahl an älteren und sehr guten Filmen.

Prime Video Filme schauen: Habt ihr einen Film ausgeliehen, steht euch dieser 30 Tage lang zur Verfügung. Sobald ihr ihn anfangt zu schauen, bleiben euch 48 Stunden um ihn zu Ende zu sehen. Alle Filme findet ihr in der Prime Video App oder im Browser in eurem Account unter „Meine gekauften und geliehenen Videos“.

