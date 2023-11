Alles was ihr für das Prequel von „Die Tribute von Panem“ wissen müsst

Seid ihr Fans der ersten Stunde und könnt den Kinobesuch kaum erwarten? Oder geht ihr vielleicht völlig ohne Vorerfahrung in den Film? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Ob es weitere Teile von „Die Tribute von Panem“ geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. In einem Interview mit Entertainment Weekly erklärt Produzentin Nina Jacobson, dass sie grundsätzlich an weiteren Filmen interessiert sei. Jedoch nur unter der Führung von Autorin Suzanne Collins.

Ein Detail, das in der Buch-Vorlage mehr Beachtung findet als im Film, ist die Herkunft von Lucy Grays Namen. Er stammt aus einem Gedicht von William Wordsworth aus dem Jahr 1799 mit dem Titel „Lucy Gray“. Dort geht es um das Schicksal eines kleinen Mädchens, das in einem Schneesturm verunglückte.

In der ursprünglichen „Die Tribute von Panem“-Reihe ging es um Katniss Everdeen, ein Mädchen aus Distrikt 12. Gleich zweimal schaffte sie es, die Hunger Spiele zu überleben. Dabei wurde sie immer mehr zum Gesicht einer neuen Rebellion und zur Gegenspielerin von Präsident Snow. Am Ende gelang das Unmögliche – der Fall des Kapitols und die Einführung demokratischer Wahlen.

In einer Rebellion versuchten die Distrikte das Kapitol zu stürzen, scheiterten jedoch. Daraufhin wurde Distrikt 13 vernichtet und es folgten die sogenannten „Hunger Spiele“. Als Mahnung, sich nie wieder gegen das Kapitol aufzulehnen, werden jedes Jahr ein Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 12 und 18 aus jedem der Distrikte ausgelost, um sich in einer Arena auf Leben und Tod zu bekämpfen.

In dem dystopischen Staat Panem kämpft der junge Coriolanus Snow um das Schicksal seiner einst mächtigen Familie. Dafür muss er als Mentor dafür sorgen, dass sein Tribut in den tödlichen „Hunger Spielen“ möglichst gut abschneidet.

1. Worum geht es in „The Ballad of Songbirds & Snakes“?

Am 16.11.2023 startete das Prequel zu „Die Tribute von Panem“ mit dem Titel „The Ballad of Songbirds & Snakes“ in den deutschen Kinos. Seit dem letzten Teil der ursprünglichen Filme sind damit bereits 8 Jahre vergangen. Hier auf MeinMMO bekommt ihr einen Überblick über alles, was ihr wissen müsst, um bestmöglich für den Film gerüstet zu sein.

