Die aktuell besonders gefragte WQHD-Grafikkarte Radeon RX 7800 XT könnt ihr per eBay-Gutscheincode günstig ergattern.

So gut ist das Angebot: AMDs Radeon RX 7800 XT ist auf verschiedenen Preisvergleichsseiten besonders häufig in den Top-Listen vertreten und am günstigsten gibt es sie gerade im eBay-Shop von Fachhändler Notebooksbilliger.

Mit dem Gutscheincode POWEREBAY7 kostet das Referenzdesign von Hersteller Sapphire dort aktuell versandkostenfrei nur 536,60 Euro statt 576,99 Euro, jedoch müsst ihr schnell sein, denn der Gutschein läuft am 23.10. ab

Laut Preisvergleichsseiten handelt es sich dabei um das aktuell günstigste Modell der Radeon RX 7800 XT vor Versandkosten überhaupt.

Auch Mindfactory bietet aktuell diesen Preis beziehungsweise ist einen Cent günstiger, allerdings kommen hier noch Versandkosten dazu. Das nächstgünstigste Modell gibt es für 539 Euro plus Versand.

Das bietet die Radeon RX 7800 XT

Die Anfang September veröffentlichte AMD-Grafikkarte bietet genügend Leistung für aktuelle Spiele in WQHD-Auflösung (1.440p) sowie hohe FPS in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) und genügt oft sogar für 4K/UHD (3.840 x 2.160 Pixel).

Sie beerbt die langsamere Radeon RX 6800 XT und bietet einen recht großen Videospeicher von 16 GB, wobei sie in vielen Szenarien schneller ist als Nvidias Konkurrenz in Form der GeForce RTX 4070 mit 12 GB.

Mit der neuesten Version von AMDs Upscaling-Technologie FSR wird auch eine gute Alternative zu Nvidias DLSS geboten, während die Raytracing-Performance weiterhin etwas hinter Nvidia liegt.

Sapphire Radeon RX 7800 XT mit Gutscheincode POWEREBAY7 günstig bei eBay

Radeon RX 7800 XT im Test

Die Kollegen von Gamestar haben die RX 7800 XT getestet und das Fazit ist dabei wie folgt ausgefallen:

Mit der RX 7800 XT erweitert AMD die RX-7000-Reihe um ein neues Modell der gehobenen Mittelklasse. Im Duell mit dem Hauptkonkurrenten Nvidia RTX 4070 macht die RX 7800 XT bei etwas niedrigerem Preis grundsätzlich eine gute Figur, mit den bekannten Abstrichen in den Bereichen Raytracing, Upscaling und Effizienz. Gegenüber der RX 6800 XT aus der letzten Generation halten sich die Verbesserungen gleichzeitig stark in Grenzen. Insgesamt handelt es sich aber dennoch um eine schnelle und recht leise Grafikkarte. Gamestar

Pro schnell genug für hohe FPS in WQHD bei maximalen Details und teils auch in 4K bei hohen Details

viel Videospeicher

auch unter Last nicht störend laut

ordentliche Energieeffizienz

akzeptable Temperaturen (ca. 75 Grad unter Last) Contra Unterschied zum direkten Vorgänger relativ gering

Raytracing-Leistung nicht ganz auf dem Niveau der Konkurrenz

Upscaling-Qualität nicht ganz auf dem Niveau der Konkurrenz

AMDs RX 7700 XT und RX 7800 XT im Testüberblick: Welche Grafikkarte lohnt sich für mich am meisten?

Weitere Angebote mit RTX 4060-Laptop, 4K-TV und mehr

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, findet ihr unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein Gaming-Laptop mit GeForce RTX 4060 oder ein 4K-Smart-TV von LG zum neuen Tiefstpreis, der mit tollen Bildern und guter Gaming-Ausstattung überzeugt.

Auch gibt es eine Gaming-Maus von Logitech für etwas über 30 Euro im Amazon-Angebot und einen bombastischen 4K-Monitor um fast 400 Euro bei Amazon reduziert.